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Экономика
Краткие итоги заседания экономического совета при молдавском премьере...
09.06.2020

Краткие итоги заседания экономического совета при молдавском премьере:

  • правительство сконцентрируется на своевременной выплате зарплат во всех государственных секторах, а также пенсий и пособий;
  • власти не намерены повышать налоги для бизнеса;
  • ожидается снижение потребления и инвестиций на приблизительно 15,4 миллиарда леев во втором квартале этого года, а на протяжении всего 2020-го - на 27,8 миллиарда. По некоторым прогнозам, ВВП Молдовы в 2020-м упадет примерно на 6,3% в сравнении с 2019-м;
  • кабмин готов оказать поддержку промышленности, которая может снабжать молдавский рынок средствами индивидуальной защиты и, после удовлетворения внутренних потребностей, экспортировать эти товары;
  • ведется работа над процедурами деятельности в условиях чрезвычайного положения в здравоохранении. Предлагается внести изменения в Трудовой кодекс, чтобы обеспечить сохранение рабочих мест и предотвратить массовые увольнения;
  • правительство стремится к оцифровке государственных услуг, в том числе идет работа в сфере здравоохранения и образования.

@Sputnik


 
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