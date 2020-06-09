Экономика Краткие итоги заседания экономического совета при молдавском премьере... Краткие итоги заседания экономического совета при молдавском премьере: правительство сконцентрируется на своевременной выплате зарплат во всех государственных секторах, а также пенсий и пособий;

власти не намерены повышать налоги для бизнеса;

ожидается снижение потребления и инвестиций на приблизительно 15,4 миллиарда леев во втором квартале этого года, а на протяжении всего 2020-го - на 27,8 миллиарда. По некоторым прогнозам, ВВП Молдовы в 2020-м упадет примерно на 6,3% в сравнении с 2019-м;

кабмин готов оказать поддержку промышленности, которая может снабжать молдавский рынок средствами индивидуальной защиты и, после удовлетворения внутренних потребностей, экспортировать эти товары;

ведется работа над процедурами деятельности в условиях чрезвычайного положения в здравоохранении. Предлагается внести изменения в Трудовой кодекс, чтобы обеспечить сохранение рабочих мест и предотвратить массовые увольнения;

правительство стремится к оцифровке государственных услуг, в том числе идет работа в сфере здравоохранения и образования. @Sputnik

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