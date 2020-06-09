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Ион Кику намерен лишить чиновников Нацбанка привилегий
09.06.2020

Премьер-министр Молдовы Ион Кику намерен в ближайшее время выступить с законопроектом, предусматривающим освобождение данной категории от ряда льгот. По мнению премьера, сотрудники Национального банка Молдовы необоснованно пользуются рядом привилегий. 

Глава кабмина отметил, что помимо ежемесячных зарплат в сотни тысяч леев сотрудники пользуются невообразимыми льготами, в том числе защитой за счет государственных средств в случае нарушения закона. 

Премьер заявил, что народ не должен и не будет платить за адвокатов, которые защищают в суде интересы тех, кто был вовлечен в кражу миллиарда.

@VM


 
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