Ион Кику намерен лишить чиновников Нацбанка привилегий

Премьер-министр Молдовы Ион Кику намерен в ближайшее время выступить с законопроектом, предусматривающим освобождение данной категории от ряда льгот. По мнению премьера, сотрудники Национального банка Молдовы необоснованно пользуются рядом привилегий.

Глава кабмина отметил, что помимо ежемесячных зарплат в сотни тысяч леев сотрудники пользуются невообразимыми льготами, в том числе защитой за счет государственных средств в случае нарушения закона.

Премьер заявил, что народ не должен и не будет платить за адвокатов, которые защищают в суде интересы тех, кто был вовлечен в кражу миллиарда.

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