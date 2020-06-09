Кто ты, тот самый Ангел? Перебежчик показал, сколько партий можно «объездить» в молдавском парламенте

Ху из мистер Агаке?

Не секрет, что при всех своих противоречиях молдавские "левые" и "правые" сходятся в как минимум одной вещи - никто не любит политическую проституцию. Сколь бы грязной ни была политическая борьба и ситуация в стране, есть определенные нормы, диктуемые не только законом, но и такими факторами, как набожность наших людей - в общем, за определенные границы в своей борьбе они не зайдут, сколь бы плохо ни относился, скажем, поклонник Санду к тем, кто поддерживает Додона, или наоборот.

Одна из тем, осуждаемых любым лагерем - это "перебежничество". Любой избиратель, будь то правый либо левый, хочет видеть "свою" партию стабильной, если можно так сказать - либо цельной, до самого конца выдаваемых мандатов.

Но, к сожалению, в Молдове такого не происходит - феномен подобного политической миграции уже давно укоренился в местных политических традициях. А особый размах эта ситуация получила с тех пор, как в политике появился такой персонаж, как Влад Плахотнюк. Именно он поставил подобный «дрейф» на конвейер, в результате чего в парламенте сегодня есть люди, менявшие свои цвета не один, а несколько раз.

Представьте себе футболиста, который, расстроенный решением тренера заменить его, не уходит с поля, а начинает играть... за соперника. Отношение и обструкцию болельщиков в таком случае легко себе представить - могут и по шее надавать после матча. Депутаты же защищены своим иммунитетом, о котором они так предусмотрительно позаботились, но этот панцирь, судя по всему, выдавил из них все остатки порядочности.

Вот и продолжают находиться в этом органе давным-давно дискредитированные и непонятно какими путями пропихнутые в парламент личности, вроде Виолетты Ивановы, которая проделала умопомрачительный путь от коммунистов к демократам Плахотнюка, а затем - в партию Шора. Как говорится, "у кого медом намазано, к тому Виолетта и идет". Поразительно, как такие люди могут оставаться в парламенте на протяжении многих лет, вопреки всяческой логике и благоразумию.

Другой подобный пример - депутат Ангел Агаке. Обозначить его принадлежность сейчас затруднительно - он побывал и в партии Филата, приходя и уходя из нее, затем вовремя перекрасился под цвета демократов, а сейчас, ничуть не смущаясь, объявил себя депутатом Pro Moldova. В первый раз он перекрасился в 2008-м году - тогда он покинул демократов с тем, чтобы присоединиться к стремительно набиравшей вес партии Филата. С 2009-го года Агаки заехал в парламент, и с тех пор он стабильно сидит там, цепляясь за это место всеми возможными средствами. Когда у Филата начались проблемы, Агаки тут же подсуетился и предложил себя демократам. Теперь же он - новый член Pro Moldova.

Что заставляет этого человека цепляться за парламент всеми руками и ногами с 2009-го года, но при этом не предлагать там никаких законопроектов и вообще не участвовать в деятельности, за которую они в ответе перед избирателями - вопрос риторический. Возможно, все дело в необходимости иммунитета. Такое часто бывает.

Возможно, такой политической "деятельности" Агаки научили в Румынии - в 2004-2005-м годах он обучался в бухарестском институте имени Овидиу Шинкай, получив степень магистра в политическом менеджменте. Также в 2004-м году Агаки окончил Европейский институт политических знаний - что ж, подобным методикам он вполне мог научиться и там.

В 2011-м году Агаки женился, и его супругой стала Елена Бечиев - дочь тогдашнего директора муниципального предприятия Apa Canal. Крестным отцом пары стал Василе Драган - один из богатейших людей Молдовы времен Филата, контролировавший на то время не только экспорт вин в РФ, но и владевший сетью супермаркетов Linella (позже он был вынужден их уступить). Семья самого Агаке, родившегося в Теленештах, владеет 100 процентами акций строительной компании Tehnodava SRL.

Люди серьезные, в общем. А ведут себя несерьезно.

Автор: Дан Дудка