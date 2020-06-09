Без лишнего пафоса, без высоких слов о государственном долге, Родине и народе.

Все эти новые, волнующие подробности о месте Партии социалистов на рынке услуг, о сложных товарно-денежных отношениях внутри Парламента, о падении и спекулятивном росте цен на отдельных депутатов и отдельных президентов, оказывается уже давно детально описаны в специальной литературе. В первую очередь - в нашем Уголовном кодексе.

Берем, читаем, к примеру, статью 165 О торговле людьми: «Злоупотребления уязвимостью положения или злоупотребления властью, дачи или принятия платежей либо выгод для получения согласия лица, контролирующего другое лицо, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет».

Или вот, к примеру, статья 220. «(1) Побуждение или склонение к проституции, либо содействие проституции, либо получение выгоды вследствие занятия проституцией другим лицом, если это деяние не содержит признаков торговли людьми, наказываются штрафом в размере от 500 до 1000 условных единиц или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. (2) Те же действия, совершенные: d) публичным лицом, должностным лицом, лицом, исполняющим ответственную государственную должность…наказываются лишением свободы на срок от 4 до 7 лет».

Тут есть все: и четко описанное преступление, и адекватное наказание. Судить нужно именно по этим статьям. За проституцию, за сутенерство и торговлю живым товаром. Даже в тех случаях, когда сам живой и свеженький депутатский товар чувствует себя пострадавшим только от того, что промелочил.

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