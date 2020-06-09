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Мы не лохи, лохи - немы: Депутаты, сбежавшие из Демпартии Молдовы, недовольны
09.06.2020

Среди перебежчиков из ДПМ, по некоторым данным, растет недовольство последними событиями в стране.

Интересный пост на своей страничке в ФБ опубликовал экс-депутат парламента Григорий Петренко: "Из источников близких к парламентской группе Pro-Moldova поступила информация, что после того как за выход Агаке заплатили 1,2 млн зелёных, внутри группы появилась подгруппа недовольных депутатов.

Они себя чувствуют мягко говоря недооценёнными, если не сказать лохами, так как получили всего лишь по 350 и по 500 тыс. Хотят справедливости и повышения гонораров. Иначе могут в нужный момент не прийти на заседание.

Ну и как после всего этого называть этот политический бордель Парламентом?" Вторит ему еще один экс-депутат Зураб Тодуа:

- Если раньше речь шла о 200-400 тыс., то, логично предположить, что здесь сумма взлетела до 800 тыс. и более "евроценностей". Вопрос: не пора ли Генеральной Прокуратуре заняться расследованием коррупции в парламенте по уже известным эпизодам, свидетельствам и заявлениям депутатов? (Только не надо здесь говорить, что это трудно доказать, младенцу ясно, что факт передачи денег фиксируется и, если открыть дело, по мере расследования аудио и видео доказательства всплывут), - написал Тодуа в социальной сети.

Еще ранее, председатель фракции ДПМ Дмитрий Дьяков так прокомментировал поступок бывшего однопартийца Ангела Агаке.

- Я думаю, что он торговался до последней капли крови и совершил самую важную сделку в своей жизни... Я думаю, что те, кто ушел раньше, завидуют из-за полученной им суммы.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ


 
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