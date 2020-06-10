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Экономика
WizzAir запускает три новых рейса из Киишнева
10.06.2020

Приятные новости для поклонников авиакомпании. Венгерский лоу-костер WizzAir активно осваивает рынок Молдовы, и сегодня компания объявила о трех новых маршрутах из Кишинева. Характерно, что два из них - в направлении Германии. Это рейс в Гамбург, который будет доступен с 16-го июля по четвергам и воскресеньям, по ценам от 25 евро в один конец.

Другой рейс, который будет доступен с 15-го юля - это направление Базель-Мюлуз-Фрайбург, цены также будут начинаться от 25 евро, периодичность - два раза в неделю, среда и воскресенье. Наконец, еще один рейс - это Ницца, также два раза в неделю по средам и воскресеньям, но билеты будут стоить от 30 евро, сообщает freetravels24.ru.

Автор: Михаил Генчу


 
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