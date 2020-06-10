За свой выход из ДПМ Агаке получил 1,2 миллиона долларов, - беглый экс-депутат Петренко

Остальные перебежчики чувствуют себя обделенными. Ставки в парламенте растут. Так, голова очередного перебежчика из Демпартии Ангела Агаке была оценена гораздо дороже, чем тех, кто ранее решил сменить свое «политическое кредо». Как утверждает председатель партии «Европейские Левые» Григорий Петренко, за свой выход из фракции ДПМ депутат Ангел Агаки якобы получил 1,2 миллиона долларов. При этом Петренко ссылается на источники, близкие к парламентской группе Pro-Moldova.

- Из источников близких к парламентской группе Pro-Moldova поступила информация, что после того, как за выход Агаке заплатили 1,2 млн зелёных, внутри группы появилась подгруппа недовольных депутатов.

Они себя чувствуют, мягко говоря, недооценёнными, если не сказать лохами, так как получили всего лишь по 350 и по 500 тыс. Хотят справедливости и повышения гонораров. Иначе могут в нужный момент не прийти на заседание.

Ну и как после всего этого называть этот политический бордель Парламентом?- написал Григорий Петренко на своей странице в Facebook.

Судя по всему, как отмечено в одном из комментариев к его посту, скоро в парламенте появится новая группа – Про-Дешевили.

Цинизм этой ситуации в том, что сам Агаки мотивировал свое решение статьей 68 Конституции, согласно которой «при исполнении мандата депутаты находятся на службе у народа». Таким образом он задержался на этой службе уже более 10 лет, за это время несколько раз успев сменить «свое политическое кредо».

Напомним, сам Петренко сбежал из Молдовы в Германию и там стал ярым критиком властей и почти всего того, что творится на политической арене в стране.

Автор: Михаил Генчу