Всемирный банк опубликовал новый прогноз мировой экономики: что ожидает Молдову?

Спад молдавской экономики в текущем году неминуем. Согласно данным, приведенным в докладе Всемирного банка «Перспективы мировой экономики» (Global Economic Prospects) за июнь 2020 года, спад молдавской экономики в текущем году составит 3,1%, зато в 2021 году ожидает ее рост на 4%.

По сравнению с январским выпуском доклада прогноз ВВП Молдовы на текущий год снижен на 6,7 %, в то время как на следующий год он вырос на 0,2 %.

Напомним, что в начале этого года эксперты Всемирного банка прогнозировали, что ВВП Молдовы в 2020 году вырастет на 3,6%, а в 2021 году – на 3,8%. В номинальном выражении объем ВВП Молдовы в 2020 г. может составить 212,53 млрд леев, в 2021 г. – 233,36 млрд леев.

В то же время, как подчеркнул представитель ВБ в Молдове Марчел Киструга, все зависит от коронавируса. Если пандемию COVID-19 удастся остановить до конца I полугодия, а во II полугодии будет зарегистрирован определенный экономический рост, по итогам текущего года ВВП Молдовы сократится на 3,1%. Ну а если коронавирусный кризис не удастся остановить до августа, спад ВВП по итогам года может быть еще больше – до 5,2%.

Эксперты также отметили, что меры, предпринятые в Молдове и в мире для снижения рисков распространения COVID-19, негативно отразятся на доходах населения – сократятся зарплаты и денежные переводы из других стран, и соответственно, сократится потребление населения.

Кроме того, несмотря на принятые монетарные и фискальные меры, возросшая неопределенность приведет к сокращению инвестиций. Срыв цепочек поставок и рецессия в странах-партнерах Молдовы по внешней торговле отразятся на экспорте. Пандемия приведет к спаду внутреннего производства, причем наиболее затронутыми секторами будут HoReCa, строительство, транспорт и производство.

Другим негативным фактором является засуха, которая негативно отразится на результатах в аграрном секторе. Государственные доходы будут значительно сокращены, в то время как расходы на здравоохранение и социальные нужды, а также налоговые стимулы значительно увеличатся. Однако этого будет недостаточно, чтобы компенсировать потерянный из-за COVID-19 внутренний спрос.

Согласно прогнозам ВБ, в 2020 году молдавский экспорт сократится на 6%, но в 2021 г. вырастет на 6%, а в и 2022 г. – на 6,5%. Импорт в 2020 г. сократится на 5,5%, а в последующие два года ожидается его рост на 5% и, соответственно, 6,1%.

Инвестиции в основной капитал в 2020 г. сократятся на 14,9%, а в 2021-2022 гг. они будут расти на 8,7-8,9%.

Среднегодовой уровень инфляции в 2020 г. составит 3,6%, в 2021 г. – 5,5%, в 2022 г. – 4,1%.

Денежные переводы в текущем году сократятся на 15%, однако в следующе два года они снова вырастут – на 7,8% и, соответственно, на 3,9%.

Как отмечено в новом докладе Global Economic Prospects, пандемия COVID-19 в целом пагубно сказалась на странах Европы и Центральной Азии. Из-за обвала мировых цен на сырьевые товары, сбоев в глобальных и региональных производственно-сбытовых цепях и резкого повышения степени неприятия рисков на финансовых рынках в экономике региона прогнозируется спад на 4,7%, причем рецессия затронет почти все страны.

По прогнозам ВБ, падение ВВП Еврозоны в 2020 году может достичь 9,1%, США – 6,1%, России – 6%. Мировую экономику ожидает сжатие на 5,2%.

А вот экономика Китая, который стал очагом распространения коронавирусной инфекции нового типа, хоть ненамного, но вырастет. Правда, вместо ожидаемых 5,9% рост составит всего 1%.

В 2021 году крупнейшие экономики начнут восстанавливаться. Причём рост будет выше, чем прогнозировалось в начале 2020-го. Так, мировой ВВП вырастет на 4,2%, Еврозоны – 4,5%, США – 4%, России – 2,7%. Эксперты международной финансовой организации говорят об ускорении в 2021 году темпов роста экономки КНР. Он составит 6,9%.

В то же время последствия для экономической активности остаются крайне неопределенными и могут оказаться более тяжелыми в случае усугубления пандемии и сопутствующего ей спада деловой активности. Еще одним фактором риска, способным ухудшить прогнозы по региону, являются погодные условия, в том числе влияние засухи на экономики стран Восточной Европы и Западных Балкан.