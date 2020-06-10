10 Июня 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Стурза рассказал, как Плахотнюк приходил к нему устраиваться на работу
10.06.2020

Ему не нужна была зарплата. Бывший премьер Ион Стурза, руководивший правительством в 1999-м году, вспоминает, как к нему приходил устраиваться на работу Влад Плахотнюк. По его словам, это было много лет назад:

- В то время он занимался делами небольшого бара в центре Кишинева, он назывался Nobil Club. Фактически, уютное гнездышко для всяких психов как из Кишинева, так и из Бухареста. Я спросил его - какая тебе нужна зарплата? Он ответил - "мне не нужна зарплата, я разберусь". Я изумился - что значит "разберешься", будешь красть? - рассказал об этом диалоге Стурза, который уверяет, что других контактов с Плахотнюком у него не было.

Бывший премьер предупреждает, что Плахотнюк будет мстить:

- Он разрушил много семей уже. Это тот человек, которому только позволь вставить нож - и он тут же превратит трещину в пропасть. Он не забыл, что его отправили в Майами, и он будет мстить молдаванам. Если он так будет продолжать, от этой страны ничего не останется, - стращает Стурза, опубликовавший пост в Facebook.


 
Количество просмотров:
107
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.