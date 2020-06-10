Стурза рассказал, как Плахотнюк приходил к нему устраиваться на работу

Ему не нужна была зарплата. Бывший премьер Ион Стурза, руководивший правительством в 1999-м году, вспоминает, как к нему приходил устраиваться на работу Влад Плахотнюк. По его словам, это было много лет назад:

- В то время он занимался делами небольшого бара в центре Кишинева, он назывался Nobil Club. Фактически, уютное гнездышко для всяких психов как из Кишинева, так и из Бухареста. Я спросил его - какая тебе нужна зарплата? Он ответил - "мне не нужна зарплата, я разберусь". Я изумился - что значит "разберешься", будешь красть? - рассказал об этом диалоге Стурза, который уверяет, что других контактов с Плахотнюком у него не было.

Бывший премьер предупреждает, что Плахотнюк будет мстить:

- Он разрушил много семей уже. Это тот человек, которому только позволь вставить нож - и он тут же превратит трещину в пропасть. Он не забыл, что его отправили в Майами, и он будет мстить молдаванам. Если он так будет продолжать, от этой страны ничего не останется, - стращает Стурза, опубликовавший пост в Facebook.