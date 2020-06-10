Скандалы вокруг музея Пушкина в Кишиневе: Как из домика хотели сделать корчму

21 сентября в Молдове отметят 200 лет со дня приезда Александра Сергеевича в Кишинев, но мысли накануне юбилея не очень радостные.

О том, какие проекты, посвященные юбилею, уже стартовали, о проблемах Дома-музея поэта, которые нужно решать в кратчайшие сроки, мы попросили рассказать известного пушкиниста, менеджера культурных проектов Россотрудничества в Молдове О.И. Батаеву.

- Ольга Игоревна, в минувшую субботу, 6 июня, памятник Александру Сергеевичу в столичном парке им. Штефана чел Маре утопал в цветах. Не смогли коронавирусные страсти погасить праздничный настрой людей?

- Конечно, приходилось соблюдать предписанные законом правила, но это не помешало руководителям страны во главе с президентом Игорем Додоном, политикам, общественным деятелям в день рождения Пушкина возложить к его памятнику цветы. Не нарушили традицию и российские дипломаты во главе с послом России Олегом Васнецовым. Напомню, что в нынешнем году 6 июня мы отметили еще один юбилей – 10 лет назад ООН учредила День русского языка. Понятно, что в нынешних условиях о каких-то митингах, концертах в парке не могло быть и речи. Но Российский центр науки и культуры (РЦНК) создал у памятника замечательную поэтическую атмосферу с помощью трансляции выступления известного российского артиста Алексея Емельянова, читавшего стихи Пушкина.

Кстати, в этот день мне посчастливилось принять участие в масштабной онлайн-акции - Международном пушкинском марафоне, который был организован музеем-заповедником «Болдино». Как сотрудник РЦНК и как автор действующих экспозиций в кишиневском Доме-музее и в Долне, я поприветствовала участников марафона, представила фрагмент нашего документального фильма «Пушкин в Кишиневе звучит через века» и пригласила полпредов пушкинских музеев России в Кишинев, на осенние юбилейные празднования.

- Проекты РЦНК, посвященные сентябрьской дате, также пока скорректированы пандемией?

- Как и вся наша жизнь. Но с помощью сайта и страницы РЦНК в социальных сетях сегодня можно вдоволь попутешествовать по пушкинским заповедным уголкам России, узнать о различных мероприятиях и конкурсах, посвященных 21 сентября. К 75-летию Великой Победы Пушкинская аудитория разместила на сайте интереснейшие материалы в рамках проекта «На фронте с Пушкиным». Они рассказывают о том, как восстанавливали после Великой Отечественной войны уникальные музеи, связанные с именем поэта, как крепли духом фронтовики, хранившие в вещмешках томики его стихов. Думаю, в августе, к очередной годовщине освобождения Молдовы от фашистских захватчиков, мы продолжим этот проект.

Много добрых откликов вызывают материалы нашего культурно-просветительного проекта к 200-летию приезда А.С. Пушкина в Кишинев, позволяющие совершать виртуальные экскурсии по всем пушкинским музеям России. Мы рассказываем об истории каждого из них, размещаем документальные фильмы об этих очагах культуры, интервью их научных сотрудников из различных СМИ.

Уверена, что с энтузиазмом отнесутся российские соотечественники к объявленным нами конкурсам. Один из них называется «Свободная стихиЯ». Отмечу, что принять в нем участие могут люди всех возрастов. Проявить себя можно в литературном, изобразительном и декоративно-прикладном творчестве. Главное, чтобы произведение было посвящено Пушкину. Другая акция – «Почитаем Пушкина!» - предполагает чтение стихотворения Александра Сергеевича (не обязательно наизусть), написанного в Кишиневе. Видеозапись нужно прислать в РЦНК или разместить на своей странице в соцсети.

- Планируется ли издание каких-то книг?

- Надеюсь, что при поддержке РЦНК выйдет в свет исследование известного пушкиниста Георгия Безвиконного. В Национальном архиве РМ его практически никому не известный труд обнаружил и подготовил к публикации российский библиофил Виктор Гульчинский. А еще планируется выпустить сборник произведений пушкинского песенного цикла: автор стихов – ваша покорная слуга, автор музыки – Анжела Арсений. Об издании этих песен с нотами просят многие школьные педагоги. Одна из них , «Долна», стала гимном музея и села, вторая , «Царское село» , - гимном некоторых учебных заведений. В сборнике можно будет найти и рекомендации по включению тех или иных произведений в сценарии мероприятий.

Хочется верить, что к осени карантинный режим останется в прошлом, и апогеем сентябрьских юбилейных торжеств станет концерт в Национальной филармонии с участием заслуженного артиста РФ Алексея Емельянова, чей голос звучал в парке 6 июня. Это великолепный мастер сцены, который, по сути, продолжит традицию подобных выступлений в Кишиневе: когда-то стихи Пушкина в этих стенах читали знаменитые Ираклий Андроников, Дмитрий Журавлев. И конечно, мы будем ждать в гости директоров ряда пушкинских музеев. Я нахожусь в постоянном контакте со многими из них, они знают о нашем юбилее, готовят свои поздравления. Чрезвычайно интересным стал бы круглый стол с участием таких авторитетных людей как директор Всероссийского музея А.С. Пушкина Сергей Некрасов (Санкт-Петербург), директор Государственного музея Пушкина Евгений Богатырев (Москва). А как интересна жизнь заповедников «Михайловское», «Захарово и Вязёмы», «Болдино»! Кстати, в нынешнем отмечается и 190-летие Болдинской осени. Думаю, приехала бы к нам и директор музея в Гурзуфе. И там 2020-й год юбилейный, ведь в Кишинев поэт прибыл после недолгого пребывания в Крыму. Высокие гости рассказали бы о научно-исследовательской работе, о невероятно креативной работе с детьми и с творческой молодежью. Но главное, на таком круглом столе мы смогли бы обсудить многие наболевшие проблемы кишиневского Домика – в нынешних реалиях это было бы чрезвычайно полезно.

Ольга Батаева.

- Да, после ухода из жизни в 2009 году всеми почитаемой «Евгеши» - Евгении Григорьевне Сугак, верой и правдой служившей музею много лет, наш Домик постоянно лихорадит. За 11 лет сменилось уже четыре директора, но ни один из них не стал личностью равной легендарному первому директору Борису Трубецкому или Евгении Сугак. А в результате – каскад бед, преследующих музей, который ветшает на глазах. То с преступной настырностью в нескольких метрах от его забора возводят махину многоэтажки, то возникают абсурдные проекты по открытию на его территории корчмы!

- О «гениальной идее» открыть в подвале под музеем винный дегустационный зал в интервью на РТР рассказал один из новых сотрудников Домика. Другое СМИ недавно сообщило, что коллектив музея укреплен новыми кадрами, и новоиспеченный директор придет в динамично развивающийся современный музей. К сожалению, это совсем не так. С тех пор как 5 лет назад был уничтожен дееспособный творческий коллектив, здесь оказались и совершенно случайные люди, безразличные к будущему Домика, к русской культуре. В музее нет преемственности – того, без чего он не может развиваться. Все, что было наработано десятилетиями, исчезло вместе с уволенными сотрудниками. А ведь именно на этой «связи времен» строится работа всех без исключения пушкинских музеев России. Я хорошо знаю директоров многих этих очагов культуры. Каждый из них – Личность, всецело посвятившая жизнь служению Пушкину. Именно благодаря им данные музеи лидируют в топе популярных в России.

- 11 мая был освобожден от занимаемой должности очередной исполняющий обязанности директора кишиневского музея, просидевший в этом кресле 5 месяцев. На днях министерство культуры в ходе некоего конкурса должно назвать имя нового руководителя. Есть надежда на то, что и он не станет «случайной» в этих стенах фигурой?

- Сейчас очень важный период в жизни музея: каким ему быть, во многом зависит от будущего директора. В нынешних условиях не важно, окажется он пушкинистом, филологом или историком. На данном этапе необходимо, чтобы он был современным менеджером, хорошим хозяйственником. А главное – он должен душой болеть за возрождение Домика. Есть ли среди претендентов такой человек, не знаю. О полной «прозрачности» министерского конкурса говорить не приходится. Хорошо уже то, что назначение на эту должность предполагает полугодовой испытательный срок.

Пока же на наших глазах процветавший «храм муз» превратился в убогое заведение, за которое не просто стыдно – пребывание в его залах буквально угрожает жизни посетителей, ведь в любую минуту на их головы могут обрушиться постоянно протекающие во время ливней потолки! В любой момент короткое замыкание электропроводки полувековой давности может привести к пожару. А в каких условиях хранятся бесценные экспонаты? Как исполняется принятый в 2011 году в Молдове закон «Об охране национального движимого культурного наследия»? Наверное, в нынешнем плачевном состоянии музея виноваты все мы. Почему министерство не реагировало на тревожные результаты проверок компетентных органов? Почему «заинтересованная общественность» появилась там только тогда, когда замаячили российские деньги?

- В декабре прошлого года на Совете по русскому языку президент РФ В. Путин пообещал особую финансовую поддержку пушкинским музеям в Кишиневе и в Гурзуфе. К тому же весной солидный спонсорский транш в 123 тысячи евро на счет нашего музея поступил от российского предпринимателя, одного из лидеров «Деловой России» Игоря Чайки. Получается, что финансовая проблема перед Домиком больше не стоит?

- При условии, что в кресло директора сядет, наконец, ответственный, мудрый человек. Пока же, как я сказала, здесь накапливаются крайне тревожные вопросы. По словам сотрудника музея Игоря Корчмарюка, до сих пор окончательно не оформлено уже сделанное экспертное заключение о техническом состоянии зданий музея. Музей даже не расплатился с экспертом - авторитетным в этой области специалистом Юрием Люненко. Кроме того, финансовое управление министерства культуры вдруг «вспомнило», что не заключен договор с И.Чайкой. А главное, средства на зарплату сотрудников музея и на оплату коммунальных платежей почему-то расходуются не из денег, выделенных из бюджета государства, а из спонсорского транша Игоря Чайки. Причем, и минфин, и минкульт при этом заявляют, что неизрасходованные бюджетные деньги в итоге придется вернуть государству. В Министерство финансов руководством музея направлено письмо с просьбой разъяснить данную ситуацию.

- Не случайно курирующий ремонтные работы в Домике муниципальный советник Александр Одинцов считает, что прояснить все вопросы, касающиеся бухгалтерии музея, должна срочная полномасштабная экспертиза Счетной палаты.

- Вполне с этим согласна.

- Серьезные вопросы возникают и в связи с сайтом «Пушкинские ведомости», который появился в декабре прошлого года. На его главной странице значится: «Информационный партнер Дома-музея А.С. Пушкина». Но поэт тут, скажем прямо, не главный герой.

- Хочется надеяться, что сайт отношения к музею не имеет. В этом «информационном винегрете» - и разношерстные новости, и какие-то сплетни, и политизированные опусы. Едва сайт появился, ко мне посыпались гневные звонки: в материалах о Пушкине – вопиющие неточности! Чтобы понять уровень данных публикаций, достаточно прочитать размещенный там материал «Говорят, что Пушкин стрелял не в Дантеса, а в императора Николая I». Речь идет об одной из многочисленных литературных мистификаций, всего их на эту тему существует около сорока! Однако на сайте данная фактура подается как истина в последней инстанции: «До сих пор учёные гадают, в кого же на самом деле целился Пушкин. И ответ на этот вопрос дал писатель, критик, исследователь литературных мистификаций Владимир Козаровецкий». Сам писатель об этом жанре написал целое эссе, в котором говорит: «Да, мистификатор обманывает современников – или, мягче говоря, вводит их в заблуждение, иногда даже манипулирует ими – но ведь они об этом и не узнают». А теперь вдумайтесь: речь идет о невероятно чувствительной, серьезнейшей теме роковой дуэли. Можно ли в таком ключе внедряться в нее, если называешь свой сайт «информационным партнером Дома-музея А.С. Пушкина»? И там же читаем: «Наша главная задача - популяризация творчества А.С. Пушкина». Популяризация через мистификацию? Абсурд да и только.

Кто и зачем финансирует нелепый проект «Пушкинский вестник» – остается лишь догадываться. Кстати, в России у всех пушкинских музеев – отличные, невероятно содержательные сайты. Будем надеяться, что появится такая площадка и у нашего Домика. А пока ее нет – милости просим на сайт РЦНК. На днях здесь появились онлайн-экскурсии по Дому-музею в Кишиневе и в Долне. Вглядываясь в представленные там интереснейшие экспонаты, понимаешь: какие бы серьезные проблемы не пришлось решать, музей наш должен жить. По крайней мере, поддержка со стороны России, как мы видим, подоспела не символическая. Однако на сегодняшний день, скажу прямо: свет в конце тоннеля пока не виден. Смена четырех директоров за 11 лет – факт очень тревожный.

Беседовала Татьяна Борисова.