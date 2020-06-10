Лидер на рынке мясных изделий „Rogob” ставит перед собой амбициозные цели

Директор компании Игорь Рошка считает, что бренду удалось стать эталоном благодаря постоянным инвестициям в профессионализм сотрудников и реализации четких принципов работы предприятия.

Лидер на рынке мясных изделий – компания „Rogob” стремится к новым горизонтам, и это позволяет компании постоянно увеличивать производительность, а также постоянно расширять коммерческую сеть, открывая новые специализированные магазины, как в Кишиневе, так и в районах республики. Об этом заявил директор компании Игорь Рошка в интервью изданию «Curentul».

На данный момент у бренда есть 26 собственных магазинов, а продукцию компании можно найти примерно в 5000 торговых точек. При этом расширение сети магазинов Rogob Foodmart важно в контексте проникновения на рынок и обеспечения населения свежей и высококачественной продукцией.

- Главная цель, которую ставит перед собой компания, и я как руководитель – это стать бесспорным лидером на рынке как по потребительским предпочтениям, так и по объемам производства. Нам важно, чтобы наши продукты отличались высоким качеством, особым внешним видом и вкусом. Качество продукта имеет первостепенное значение в нашей деятельности, а здоровье потребителей является основной движущей силой, которая направляет нас при создании продуктов. Мы хотим, чтобы люди имели на своих столах только качественный и свежий продукт, - пояснил Игорь Рошка

По словам руководителя компании, рабочие места организованы с учетом стандартизации рабочих процессов и оптимизации технологического потока, чтобы сделать процессы более эффективными.

- Мы также организуем визиты, обмениваемся опытом с партнерами, внутренними и внешними поставщиками. Мы применяем практику обмена опытом между коллегами-технологами из компаний посредством поддержки и привлечения высшего руководства к обсуждения накопившихся проблем, - рассказал о философии бизнеса Рошка.

Также компания „Rogob” оказывает поддержку молодым специалистам, организует поездки на фабрику, предлагая им возможность пройти стажировку внутри компании. Например, в 2018 году был подписали договор о сотрудничестве с Техническим университетом Молдовы, после чего молодые специалисты факультета технологии и менеджмента в пищевой промышленности получают поддержку и могут пройти практику в компании.

- Мотивация персонала внутри компании является основной опорой в создании продуктивных трудовых отношений между работниками и высшим руководством, а также в разработке системного подхода к выполнению возложенных на персонал обязанностей. Например, наша компания запускает программу «Ваша идея имеет значение». Таким образом, реализованные идеи вознаграждаются ценными ваучерами. Идеи, оцениваемые как «Квартальные идеи», оплачиваются наличными путем роста зарплат. Я рад, что система, которую мы применяем, работает и приносит ожидаемый доход, - рассказал Рошка.

НАША СПРАВКА

Философия компании

- Реализация ожиданий потребителей в отношении качества и безопасности продуктов питания;

- Повышение экологической эффективности и предотвращение загрязнения окружающей среды

- Обучение сотрудников в духе корпоративной культуры и понимания целей их собственной деятельности

- Реализация качества и безопасности пищевых продуктов;

- Вовлечение всех сотрудников в достижение целей повышения

- Обеспечение прозрачного и адекватного общение со всеми заинтересованными сторонами.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С 2015 по 2019 год общий объем инвестиций достиг более 415 миллионов леев (более 20 миллионов евро). Кроме того, оборот компании постоянно увеличивался - с 357 млн. леев в 2015 году до 566 млн. леев в 2019 году. В целом, за последние пять лет оборот достиг 2,3 млрд. Леев или почти 115 миллионов евро. Если в 2015 году число работников составляло 488, то в 2019 году оно достигло 653 человек. Только за последний год было создано 88 новых рабочих мест. И фонд заработной платы постоянно рос - с 11 миллионов леев в 2015 году до 45 миллионов леев в 2019 году. В общей сложности за последние пять лет компания выплатила более 138 миллионов леев в качестве заработной платы.