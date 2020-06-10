Марк Ткачук: нынешний парламент может выполнить только одно политическое упражнение – скорейший самороспуск

(Интервью агентству «ИНФОТАГ» члена Исполкома Гражданского конгресса Марка Ткачука о событиях годичной давности и его последствиях для Молдовы)

«И»: - Как вы оцениваете происходившее в июне 2019 г. и последующие события?

М.Т. - Год назад внешнеполитические партнеры Молдовы – Россия, США, ЕС – попытались по-настоящему, взаправду помочь нашей стране. Вместе. Не уверен, что тут была какая-то очевидная координация в действиях между ними. Она была и не нужна особо. Молдавский политический режим был настолько отвратителен, что, не взирая на системные противоречия между всеми глобальными игроками, консенсус был легко достижим. Система Плахотнюка вызывала примерно одинаковое брезгливо-гадливое отношение и на Западе, и на Востоке. Поэтому все происходило по умолчанию. Приехал Дмитрий Козак, публично обозначил представления о прекрасном – право-левая коалиция, деолигархизация, демократические выборы. Очень быстро, под совместным западно-восточным внешним нажимом, без всяких там заморочек, типа «soft power», такая коалиция возникла. ЕС и Россия ее признали. А, спустя неделю, посол США Дерек Хоган заставил капитулировать Плахотнюка.

Это, конечно, редчайший случай международного консенсуса между коллективным Западом и Россией. 75 лет спустя, после эпохальной встречи на Эльбе, произошел такой пикничок на Днестре. Тем не менее, эффективный и по-своему оптимистичный.

На этом все достижения заканчиваются. Коалиция, конечно, приняла «Декларацию о захваченном государстве». Но до сих пор не ясно, зачем она ее приняла. Декларация не стала тем долгожданным правовым актом, с которого должна была начаться зачистка олигархического наследия - от преступной группировки Демпартии до судебной системы, включая Конституционный суд. Декларация осталась просто розовым бантиком на болонке, которую насильно вытащили из грязной лужи.

Конечно, без Плахотнюка всем стало полегче. Задышалось чуть глубже. Но все, что последовало позже – от бестолкового и суетливого правления коалиции, ее распада, формирования новой коалиции, заигрывания социалистов и правых с различными фрагментами Демпартии, качеством и уровнем критики друг друга, понимания, что происходит в Молдове – подтвердило одну весьма суровую истину. Суть ее в том, что политические иждивенцы и симулянты не способны к правлению.

Они – плоть от плоти порождение «плахотнюковской выборной системы» - не смогли оказаться на высоте тех исторических шансов, которые им случайно и незаслуженно выпали. Они – и правые, и условно-левые – оказались не готовы к тому, чтобы окунуться в системные проблемы страны, попытаться их решать. Прогрессирующая нищета, отсталость в образовании и здравоохранении, инфраструктурный распад страны, высочайшая детская смертность, победившая на всех уровнях власти коррупция, отравленные реки, уничтожаемые леса - это то, что совершенно не заботит ни Санду, ни Додона, ни Нэстасе.

Все, что мы видели за этот год – это, с одной стороны, хипстерская болтовня про ценности и принципы и управленческая немощь, а с другой – алчная технократическая хватка во всем, что сулит немедленное обогащение десятку известных прихлебателей. Да, и конечно же, публичные молитвы во славу Запада и демократии или России и православия. И то, и другое с картинным расшибанием лбов и громкими клятвами в верности. Короче, ничего нового. Позорище!

«И»: - Может ли сегодняшний парламент вернуться к декларации о захваченном государстве?

М.Т.: - Нынешний парламент годится только на одно политическое упражнение – скорейший самороспуск. Сделать это, следуя формальной букве закона, быть может и не просто. Но не следует забывать, что сам этот парламент – порождение нелегитимной смешанной избирательной системы. Его политические пропорции, всякие там фракции – не выбор избирателей, а итог игры в солдатики на ламберном столике Плахотнюка. А уж тот неприкрытый цинизм, с которым депутаты дружно и открыто перепродаются, требует роспуска немедленного. Этот карнавал всех ночных пороков и извращений нужно прекращать. Один вид этого Парламента и этих депутатов наносит огромный моральный ущерб гражданам нашей страны, травмирует ментальность юного поколения. Чем быстрее Парламент и депутаты это сделают сами, тем лучше. И для них, и для Молдовы. Не знаю, как у них, а вот у молдавского общества времени больше не осталось.

«И»: - Какие уроки можно извлечь из того, что коалиция распалась, несмотря на поддержку граждан?

М.Т.: - Урок один. Никто, никакой Запад, никакая Россия не способны сделать за нас нашу домашнюю работу. Они нам помогли, избавили наш дом от разбойника, но мыть полы, склеивать битую посуду, чистить туалеты, находить общий язык друг с другом следует нам самим. Халявы, извините за жаргон, в истории не бывает.

И тем, кто в этот день бьет себя героически в грудь, рассказывая охотничьи байки о своем вкладе в деолигархизацию, следует вести себя много скромнее. В первую очередь от того, что год назад у молдавского общества надежда по-настоящему вспыхнула, а вот год спустя – ее практически не осталось. И это на совести тех, кто получил власть в подарок 8 июня 2019 года.