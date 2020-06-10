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Политика
Игорь Додон: любая попытка предоставить иностранным гражданам право на покупку земли будет заблокирована
10.06.2020

Глава государства не поддержит либерализацию рынка. Об этом стало известно из заявления во время эфира передачи на одном из телеканалов.

- Самое дорогое, что есть в Республике Молдова - это люди и земля. Мы не должны позволять это и не позволим, по крайней мере, пока я будут президентом, я заблокирую попытку дать права иностранным гражданам покупать земли.

Если кто-то из-за рубежа хочет инвестировать, пусть приходит, создает предприятие, вкладывает деньги в это предприятие, и это предприятие может купить землю для развития сельского хозяйства, - заявил Игорь Додон.

Президент убежден, что право на покупку сельскохозяйственных угодий должно быть только у граждан Молдовы и предприятий – резидентов. Даже при ликвидации предприятия земли не перейдут в собственность зарубежных инвесторов.

Глава государства отмечает, что утверждение такого закона может представлять серьезный риск для Молдовы.

Автор: Михаил Генчу


 
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