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Сила есть – ума не надо. Два депутата подрались в телестудии
10.06.2020

Бывшие коллеги по правящей коалиции Григорий Новак (ПСРМ) и Михаил Попшой (PAS) подрались в студии телеканала TV8.

Как сообщает телеканал, драка произошла в ходе рекламной паузы ток-шоу Cutia Neagră после того, как Попшой напомнил Новаку об его фиктивном браке, совершенном с целью получения нескольких земельных участков.

По словам ведущей Марианны Рацэ, сначала конфликт был на уровне нецензурной брани. Затем, Новак встал из-за стола и ударил Попшоя. Последний, сразу вызвал полицию и ответил Новаку пощечиной. Сцепившихся депутатов пришлось разнимать силами сотрудников телеканала.

Михай Попшой является вице-председателем парламента и вице-председателем партии PAS Майи Санду. Представитель контролируемой Игорем Додоном Партии социалистов депутат Григорий Новак является членом парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету.

До 12 ноября 2019 года эти депутаты состояли в правящей коалиции.


 
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