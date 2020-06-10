Сила есть – ума не надо. Два депутата подрались в телестудии

Бывшие коллеги по правящей коалиции Григорий Новак (ПСРМ) и Михаил Попшой (PAS) подрались в студии телеканала TV8.

Как сообщает телеканал, драка произошла в ходе рекламной паузы ток-шоу Cutia Neagră после того, как Попшой напомнил Новаку об его фиктивном браке, совершенном с целью получения нескольких земельных участков.

По словам ведущей Марианны Рацэ, сначала конфликт был на уровне нецензурной брани. Затем, Новак встал из-за стола и ударил Попшоя. Последний, сразу вызвал полицию и ответил Новаку пощечиной. Сцепившихся депутатов пришлось разнимать силами сотрудников телеканала.

Михай Попшой является вице-председателем парламента и вице-председателем партии PAS Майи Санду. Представитель контролируемой Игорем Додоном Партии социалистов депутат Григорий Новак является членом парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету.

До 12 ноября 2019 года эти депутаты состояли в правящей коалиции.