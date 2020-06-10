Санду обеспечивала затишье Kroll: беглый из Молдовы Плахотнюк новой коалицией хочет остановить расследование кражи миллиарда

При правительстве Майи Санду расследование по делу о "краже века" были имитацией.

Кишиневе хотят создать коалицию Канду-Санду-Плахотнюк-Шор для того, чтобы остановить расследование кражи миллиарда. С этой целью олигархи Влад Плахотнюк и Илан Шор коррумпируют депутатов-демократов, которые вступают в группу Канду или партию «Шор». Об этом сообщил глава государства, принимая участие в ток-шоу на общественном телеканале. Президент Игорь Додон объяснил, что во времена правительства Майи Санду следствие по делу миллиарда не продвигалось.

Именно поэтому Плахотнюк не испытывал нужды в парламентском большинстве. После смены правительства и назначения нового генерального прокурора, расследование активизировалось и появились первые результаты. Сразу после этого олигархи начали подкупать депутатов, которые пополнили ряды группы Канду и партии «Шор».

Недавно Генеральный прокурор Александр Стояногло заявил, что в краже миллиарда участвовала и группировка Плахотнюка, получившая от Илана Шора 100 млн. долларов.