Партия "Шор" нацелилась на русскоязычное население Молдовы

Фракция партии «Шор», похоже, осознала бесперспективность окучивания бабушек посредством социальных магазинов и решила сыграть на более выгодном в политическом плане поле – завоевать голоса русскоязычных граждан Молдовы.

На прошлой неделе фракция «Шор» в парламенте выдвинула инициативу об объявлении 6 июня Днем русской литературы в Молдове, а сегодня выступила за отмену ограничений на ретрансляцию российских каналов.

Относительно Дня русской литературы мы уже писали – сначала надо добиться адекватного статуса для русского языка в Молдове, а затем уже переходить к литературе.

Что касается последней популистской инициативы «шоровцев», то она выглядит особенно забавно после перехода в эту фракцию депутатов ДПМ Витюка и Ивановой, которые и голосовали ЗА эти ограничения. Мы далеки от мысли, что именно Витюк и Иванова посоветовали Илану Мироновичу «попастись на поле» русского языка. Скорее всего, эта идея принадлежит «профессиональному русскому» Клименко, который сам окучивал эту сферу общественной деятельности долгие годы, пока не получил пинок в «пятую точку».

Господи, спаси русский язык и русскую литературу от таких защитников!

@БП