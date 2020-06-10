Общество Виорика Пуйка стала судьей Высшей судебной палаты Виорика Пуйка назначена судьей Высшей судебной палаты. Такое решение принял Высший совет магистратуры. Теперь Пуйке предстоит пройти апробацию в парламенте. Пуйка работает судьей с 2002, начала с суда столичного сектора Ботаника. Она выдвигала свою кандидатуру на пост судьи ВСП неоднократно, но, несмотря на высокий балл комиссии по отбору, раз от раза не утверждалась. Доходило даже до судебных процессов против решения Высшего совета магистратуры, как, например, произошло в 2013 году. Ранее магистрат нередко критиковала судебную систему Молдовы. Подготовил Михаил Генчу

bloknot Наш канал в Telegram Количество просмотров: 59 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Рекомендуем Обсуждение новости