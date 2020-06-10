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Срочная новость: среди сотрудников парламента обнаружен коронавирус
10.06.2020

У обоих зараженных не наблюдаются симптомы болезни.

Как сообщает Telegraph, у двух сотрудников парламента был выявлен вирус нового типа COVID-19 - оба уведомили свое непосредственное начальство после получения положительных результатов на тесты.

Ни у одного из них не наблюдаются симптомы болезни – оба работника секретариата находятся на домашнем лечении под наблюдением врачей.

Все другие сотрудники, которые контактировали с инфицированными, также изолировались на дому до получения результатов тестов на COVID-19.

В связи с этим, руководство секретариата Парламента уведомляет, что в учреждении приняты все меры для обеспечения безопасности и защиты от распространения вируса на рабочем месте.

Автор: Михаил Генчу


 
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