Срочная новость: среди сотрудников парламента обнаружен коронавирус

У обоих зараженных не наблюдаются симптомы болезни.

Как сообщает Telegraph, у двух сотрудников парламента был выявлен вирус нового типа COVID-19 - оба уведомили свое непосредственное начальство после получения положительных результатов на тесты.

Ни у одного из них не наблюдаются симптомы болезни – оба работника секретариата находятся на домашнем лечении под наблюдением врачей.

Все другие сотрудники, которые контактировали с инфицированными, также изолировались на дому до получения результатов тестов на COVID-19.

В связи с этим, руководство секретариата Парламента уведомляет, что в учреждении приняты все меры для обеспечения безопасности и защиты от распространения вируса на рабочем месте.

Автор: Михаил Генчу