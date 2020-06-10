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Общество
Драка на ТВ: Новак прокомментировал свой хук в челюсть Попшоя
10.06.2020

Евроадепт Попшой покусился на семью Григория Новака. Депутат Григорий Новак прокомментировал драку с Михаем Попшоем на телевидении.

– «Семью не выбираешь. Это – дар божий тебе, как и ты – дар своей семье». Уверен, что любые разногласия нужно решать разговором. Но для меня, как и для большинства мужчин в нашей стране, семья – это святое. Низко нападать на чью-либо семью. А в политике переход на личности или, пуще того, на его семью – это единственный случай, когда для полемики аргументов не остается.

Это - печальная ситуация, но сожаление связано с тем, что лицо, считающее себя политиком, несущим европейские принципы и ценности, самым грязным образом покушается на семью, покушается на святое. Как поступили бы другие мужчины на моем месте? – написал Новак в соцсетях.

Во вторник во время перерыва на рекламу в ходе прямого эфира с ведущей Марианой Рацэ Новак ударил Попшоя, на что тот ответил пощечиной.

Подготовил Михаил Генчу


 
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