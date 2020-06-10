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Владимир Воронин недоволен «пацаном, критикующим нашего премьера»
10.06.2020

Кого же Владимир Николаевич считает «пацаном»? Критиковать премьер-министра Молдовы могут только граждане Молдовы. Таково мнение бывшего президента Республики Молдова Владимира Воронина. Он поделился им во время эфира передачи на одном из телеканалов.

Критика депутата Европарламента Зигфрида Мурешана в адрес Иона Кику вызвала негодование лидера ПКРМ.

- Ион Кику является премьер-министром Республики Молдова, и только граждане нашей страны имеют право критиковать его действия.

С какой стати гражданин другой страны сует свой нос и критикует нашего премьер-министра? Только граждане Республики Молдова имеют право критиковать действия премьер-министра, потому что они являются его избирателями. Какое право имеет какой-то пацан оттуда критиковать премьер-министра суверенной, независимой страны, члена ООН, – возмутился Владимир Воронин.

Ранее евродепутат Зигфрид Мурешан, который открыто принимает сторону молдавской оппозиции, разразился критикой в адрес правительства Кику за «неспособность справиться с кризисом коронавируса».

В свою очередь, Ион Кику высказался о Зигфриде Мурешану, что он один из «румынских парней, нашедших теплое местечко в европейских структурах, которые лезут повсюду со своим покровительством».

- Для нас очень важно мнение наших граждан о деятельности правительства. И только критика молдаван имеет для нас значение, - написал тогда премьер.

Автор: Михаил Генчу


 
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