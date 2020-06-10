Павел Зинган. La Taifas и «Николаичу» 20 лет

На этой неделе исполнилось 20 лет одному из самых известных молдавских ресторанных брендов – ресторану La Taifas. И 20 лет назад Николай Кирошка, Николай Николаевич Кирошка, превратился для меня в «Николаича». Так что этому бренду – тоже исполнилось 20 лет.

Игорь «Кактус» и Коля «Ла Тайфас»

В конце 90-х было принято называть друг друга по имени и названии фирмы. Было в этом что-то пижонистое, как у капитанов пиратских кораблей. А кем мы были в 25-30 лет, став бизнесменами сразу после перестройки и пережив горячие 90-е? Я тогда стал «Зинган», Игорь Касап, владелец ресторана «Кактус», конечно, стал Игорем «Кактус». Ну а Коля – Коля «Ла Тайфас».

Знакомство с Николаем началось именно с Игоря «Кактуса». Ресторанов тогда в Кишиневе было немного. Игорь – впереди планеты всей. Интернет – только появился. И я только появился в интернете, как владелец информационных сайтов. И тут Игорь предложил провести ПЕРВЫЙ онлайн конкурс среди кишиневских ресторанов. А был это, тихонечко, конец 2000 года. Знать тогда, что существует интернет, было равно тому, чтобы сегодня быть Илоном Маском.

Игорь предложил сделать сайт, выставить туда с десяток кишиневских ресторанов, придумать несколько номинаций и провести онлайн голосование. Думаю, что он был и полностью уверен в победе. Тогда аудитория «Кактуса» была самой продвинутой и самой интернетизированной.

Сказано – сделано.

Сделали сайт и запустили конкурс. И вдруг началась «рубка». Не сильно мне тогда знакомый «Ла Тайфас» пошел в голосовании с «Кактусом» ноздря в ноздрю, как два фаворита на скачках. Голосование, кстати, было честное. Насколько это было возможно при том уровне технологий.

Пришло время подводить итоги. И вдруг оказалось, что в номинации «Лучший ресторан» - первое место занял «Ла Тайфас». А в номинации «Лучшее обслуживание» - «Кактус».

Вот на вручении призов, кажется, мы и познакомились с Николаем.

«Николаич»

За всю жизнь у меня было только три друга, которых я называл не по имени, а по отчеству. Двух из них я больше не вижу. Остался только «Николаич». Кстати, все трое были младше меня. Но в бизнесе – всегда круче меня. Да и по жизненному опыту – тоже. Поэтому было и по отчеству. Поэтому так и осталось уже на 20 лет, и останется навсегда – Николаич.

«Голубки» и мясо на карантин

Я люблю в «Ла Тайфасе» все. Потому что это кухня моего детства и моей молодости. Но есть два блюда, за которые я убьюсь. Это булочки, только что из печи, блестящие от сахарного сиропа, которым их смазывают. Николаич их называет «голубки». Я могу съесть тарелку. Это после обеда. А если вместо – то две.

И мясо. Какое, спросите вы? «Николаича» отвечу я. На вторую неделю карантина, вот сейчас, в конце марта, так стало чего-то тоскливо, что я позвонил Коле и попросил что-то придумать поесть к вину. Чтобы и выпить. Привезли овощи на гриле и мясо. Это же «Ла Тайфас». Такого вкусного мяса я не ел никогда в жизни. По телевизору итальянские страшилки, за окном – кишиневские, как что будет абсолютно непонятно, с родной мамой общаешься через комнату и не ближе трех метров. Тоскливо, в общем. И тут – бутылка Lupi и мясо он Николаича. Как, одновременно, и воспоминание о всем прекрасном и надежда на будущее. Что все снова будет прекрасно.

Плацинды – как «Мерседес»

Может этот пост подтолкнет Николаича задуматься над этой идеей. Ассортимент плацинд в «Ла Тайфасе» огромный. По-моему, больше 10 видов. И грибы, и яблоки, и вишня, и капуста, и картошка, и творог, и…..

Я давно Коле говорю: «Запусти отдельный продукт – плацинды «Ла Тайфас». Продавай их дороже всех плацинд на рынке, все равно же цена будет демократичной для любого потребителя. Но это будет как «Мерседес» среди плацинд….

Может Николаич и прислушается…

Неназванное

За 20 лет в «Ла Тайфасе» перебывало столько знаменитых людей, политиков, артистов, спортсменов, что, уверен, для огромного количества людей этот ресторан – бренд номер один в ресторанах национальной кухни в Молдове. Но чтобы это сказать, то для этого я не нужен. Это все знают и без меня. Я больше хотел «голубки» порекомендовать. Если вам можно сдобу – не откажите себе в удовольствии.