Одну из столичных больниц назовут в честь врача, проработавшего в ней более 70 лет

Георге Палади является известным врачом-акушером нашей страны. В ближайшее время столичная муниципальная клиническая больница № 1 больницы на улице Мелестиу, 20 будет переименована в честь академика и врача-акушера Георге Палади.

Решение было принято на сегодняшнем заседании муниципального совета Кишинева, передает пресс-служба примэрии.

- Это правильное решение, что больница, в которой врач проработал более 70 лет, будет названа в его честь.

Недавно врачу-акушеру, доктору медицинских наук, кавалеру ордена Республики Георге Палади исполнилось 90 лет. И он остается преданным своей работе. Когда я пришел поздравить его, застал его за работой, — заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

Профессор Георге Палади в свое время основал акушерско-гинекологическую службу Молдовы. Также он стоял у истоков создания столичного Центра матери и ребенка в 60-х годах.

Новое название — «Государственное медико-санитарное учреждение Муниципальная клиническая больница № 1 имени Георге Палади» будет зарегистрировано в течение 30 дней в Агентстве публичных услуг.

Михаил Генчу