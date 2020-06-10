Одну из столичных больниц назовут в честь врача, проработавшего в ней более 70 лет

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Георге Палади является известным врачом-акушером нашей страны. В ближайшее время столичная муниципальная клиническая больница № 1 больницы на улице Мелестиу, 20 будет переименована в честь академика и врача-акушера Георге Палади.
Решение было принято на сегодняшнем заседании муниципального совета Кишинева, передает пресс-служба примэрии.
- Это правильное решение, что больница, в которой врач проработал более 70 лет, будет названа в его честь.
Недавно врачу-акушеру, доктору медицинских наук, кавалеру ордена Республики Георге Палади исполнилось 90 лет. И он остается преданным своей работе. Когда я пришел поздравить его, застал его за работой, — заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.
Профессор Георге Палади в свое время основал акушерско-гинекологическую службу Молдовы. Также он стоял у истоков создания столичного Центра матери и ребенка в 60-х годах.
Новое название — «Государственное медико-санитарное учреждение Муниципальная клиническая больница № 1 имени Георге Палади» будет зарегистрировано в течение 30 дней в Агентстве публичных услуг.
Михаил Генчу
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