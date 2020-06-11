Правительство утвердило Национальную стратегию развития «Молдова – 2030»

Национальная стратегия развития «Молдова – 2030» укажет направление развития страны на ближайшее десятилетие.

Сегодня, 10 июня, правительство на своем заседании утвердило Национальную стратегию развития «Молдова – 2030». Ее цель – заметно повысить качество жизни людей в республике, уменьшить отток молодежи из страны, повысить инвестиционную привлекательность, создать рабочие места по всей стране и возможности для личного развития молодых специалистов.

Национальная стратегия развития «Молдова – 2030» указывает направление развития страны и общества на ближайшее десятилетие, сообщает moldpres.md. Она основана на принципе жизненного цикла человека, правах человека и качестве жизни и включает в себя четыре столпа устойчивого развития с десятью соответствующими долгосрочными целями, структурированными следующим образом:

1. Устойчивая и инклюзивная экономика. Увеличение доходов из устойчивых источников и смягчение экономического неравенства. Расширение доступа людей к физической инфраструктуре, коммунальным услугам и условиям проживания. Улучшение условий труда и сокращение нелегальной занятости.

2. Крепкий человеческий и социальный капитал. Обеспечение качественного образования для всех и продвижение возможностей обучения на протяжении всей жизни. Обеспечение основного права на лучшее физическое и психическое здоровье. Надежная и инклюзивная система социальной защиты. Обеспечение баланса между работой и семьей.

3. Честные и эффективные институты. Обеспечение эффективного и инклюзивного управления и верховенства закона. Продвижение мирного, уверенного и инклюзивного общества.

4. Здоровая окружающая среда. Обеспечение основного права на здоровую и безопасную окружающую среду.

- Нам нужна стратегия, чтобы сообщить обществу и бизнес-среде о наших целях. Общество и бизнес нуждаются в предсказуемости и уверенности в завтрашнем дне, и стратегия должна это принести, - заявил премьер-министр Ион Кику.

Документ будет направлен в Парламент на утверждение.

Подготовил Михаил Генчу