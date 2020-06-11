Avia Invest не выполнил инвестиционных обязательств и не сотрудничает с властями

Агентство публичной собственности требует от «Avia Invest» выполнить инвестиционные обязательства.

Сегодня, 10 июня, Агентство публичной собственности сообщило о том, что концессионер аэропорта Кишинева Avia Invest не выполняет инвестиционные обязательства. Так, по данным комиссии по мониторингу контракта о концессии активов, находящихся в управлении ГП «Международный аэропорт Кишинев», задолженность компании Avia Invest в области инвестиций составляет 66,2 млн евро.

Также в агентстве заявили, что Avia Invest не сотрудничает с госорганами. В частности, концессионер отказывается представить агентству технического надзора документы об объеме проделанной в аэропорту работы. Как отметили в ведомстве, «компания пообещала после 15 июня допустить представителей агентства к документам».

А еще Avia Invest не желает расставаться с 50% от сбора в 9 евро за каждого пассажира. Данный сбор был введен в 2009 году, после чего Кишиневский международный аэропорт (КМА) получил два кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на модернизацию инфраструктуры Аэропорта. Несмотря на то, что кредит был возвращен, сбор за модернизацию сохранился и неправомерно был включен в договор о переуступке Аэропорта компании Avia Invest.

В 2014 году только за счет взимания данного сбора, Avia Invest получила прибыль в 140 миллионов леев. При сохранении неизменного пассажиропотока в следующие полвека, до 2062 года, сбор, который по данным НАЦ взимается незаконно, принесет компании прибыль в более чем 6,8 миллиардов леев, что на 1,6 миллиардов леев больше суммы которую Avia Invest должна вложить в развитие аэропорта.

Автор: Михаил Генчу