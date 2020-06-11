Заседание АП по поводу ареста Владимира Плахотнюка перенесли в четвертый раз

Апелляционная палата (АП) Кишинева в четвертый раз перенесла заседание, на котором должны были рассмотреть ходатайство об отмене ареста экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, которое подал его адвокат. Об этом 10 июня cообщил TV8 адвокат Лучиан Рогак.

Заседание должно было состояться 10 июня, однако, по просьбе адвоката Лучиана Рогака его перенесли на следующий день. По словам правозащитника, заниматься делом будет еще один адвокат, которому нужно время для ознакомления с делом. Вторым адвокатом стал Георгий Аворник. В прошлом он был членом Высшего Совета Магистратуры.

Ранее Лучиан Рогак сообщил TV8, что он попросил перенести заседания по состоянию здоровья.

18 мая прокуратура по борьбе с коррупцией и особым делам предъявила Плахотнюку обвинения в создании организованной преступной группы (ст.284 УКР РМ), отмывании денег в особо крупных размерах (ст. 243 УКР РМ) и в мошенничестве в особо крупных размерах (ст.190 УК РМ). Его вызвали на допрос повесткой, но он не явился.

После чего, прокуроры подали запрос о заочном аресте подозреваемого. Суд его рассмотрел, и выдал ордер на арест Плахотнюка на 30 суток.

18 мая генеральный прокурор Александр Стояногло, ведомство заочно обвинил бывшего лидера Демократической партии в организации и координировании процесса вывода средств из банковской системы страны в 2014 году.

Это уже второй ордер на арест Плахотнюка. 11 октября 2019 года суд Чекан выдал ордер на арест политика по запросу прокуратуры по борьбе с коррупцией.

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Плахотнюк покинул Молдову 14 июня 2019 года, после того как демократическая партия утратила власть и на смену кабмину Павла Филипа пришло правительство Майи Санду.

С первых дней, различные политики разного уровня заявляли, что экс-лидер демократов находится в США. В начале февраля, один из его соратников, депутат парламента Андриан Канду подтвердил, что Плахотнюк с семьей находится в Соединенных Штатах Америки. За все это время, его так и не объявили в розыск по линии Интерпола.

13 января стало известно, что Соединенные Штаты Америки вводят персональные санкции против бизнесмена и экс-лидера ДПМ Владимира Плахотнюка. В США больше не будут продлевать его туристическую визу. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео. По его словам, причина запрета связана с коррупционными действиями, в которых фигурирует имя бывшего лидера ДПМ, и подрывом верховенства права в Республике Молдова. Власти РМ уже подали один запрос об экстрадиции Плахотнюка, однако, окончательное решение по этому вопросу США пока не приняли.