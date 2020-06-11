Депутаты PRO Moldova инициируют вотум недоверия министерству здравоохранения

Депутаты от группы PRO Moldova намерены зарегистрировать в парламенте вотум недоверия Министерству здравоохранения. Они также ждут отчета о пациентах с COVID-19 от ответственных лиц в законодательном органе.

Представители Минздрава и Национального центра общественного здоровья с комментариями по этому поводу пока не выступили.

Председатель группы PRO Moldova Андриан Канду призвал другие фракции поддержать вотум недоверия. Он отметил, что в стране зарегистрировали уже более десяти тысяч заболевших, и число пациентов растет с каждым днем, в то время, как в других европейских странах ситуация нормализуется.

В соответствии с регламентом парламента, простой вотум недоверия можно инициировать группой минимум из 15 депутатов. В PRO Moldova входят 13 народных избранников. Другие парламентарии пока не выступали с заявлениями по этому поводу.