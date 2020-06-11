Все меньше и меньше - лишь 133 свободные койки для пациентов с Covid-19 остались в столице

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Здоровье
Медицинская система подвергается испытаниям. Рост количества заболевших коронавирусом в Молдове приводит к тому, что профильные медицинские учреждения начинают испытывать острую нехватку коек. Как сообщает телеканал TV8, в общей сложности в столице остаются лишь 133 свободные койки для больных коронавирусом.
В случае острой необходимости это количество может быть увеличено на 10 процентов, но не более того. При этом, как признается администрация учреждений, такой подход неизбежно приведет к снижению качества лечения.
Автор: Михаил Генчу
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