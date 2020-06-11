В аэропорту Москвы молдавских пассажиров набили в самолет, как селедку в бочку

В сети появилось видео, снятого пассажирами рейса Москва-Кишинев [видео]

В сети появилось видео от 10 июня, где пассажирка рейса Москва-Кишинев показывает, что никто в авиакомпании и в аэропорту Москвы не собирается соблюдать социальную дистанцию. Пассажирам просто не дают возможности хоть чуть-чуть подальше друг от друга встать, не говоря уже о том, что положено полтора-два метра.

Понятно, что рейсы нынче редкость, понятно, что когда надо, то любым способом полетишь и поедешь, но, все-таки, где дистанция? Экономят даже на том, сколько кругов автобус сделает от "гейта" до самолета.

- Это ужас какой-то! Они ждали, пока набьется весь автобус. Дети маленькие кричат. Друг на друге стоим. Зато маски надо носить. Между людьми и двух сантиметров нет, - описывает пассажирка ситуацию.

Ну, что тут скажешь? Когда надо авиабизнес спасать, тут ни до общественного здоровья и не до законов во время эпидемии. Масками прикрыли свое возмущение и полетели.

ЛИДИЯ ТКАЧ