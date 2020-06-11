Моника Бабук: Нашим коллегам предложили почти миллион, чтобы они покинули ДПМ

Вице-председатель Парламента Республики Молдова, депутат фракции Демократической партии Молдовы Моника Бабук утверждает, что нескольким депутатам партии предложили в выходные, 6-7 июня, внушительные суммы, чтобы они покинули парламентскую фракцию ДПМ. Депутат отказалась называть имена, уточнив, что это должно сделать депутаты, которые оказались в этой ситуации.

„Я знаю от своих коллег по фракции, что в минувшие выходные к ним пришли посланники из других парламентских фракций с щедрыми предложениями взамен их ухода из фракции Демократической партии”, - заявила Моника Бабук в ходе передачи „Политика Натальи Морарь” на телеканале TV8.

Депутат фракции ДПМ не назвала цифру, предложенную депутатам-демократам, но речь идет о суммах, достигающих миллиона. „Наши коллеги сказали нам, что им были предложены суммы с большим количеством нулей. Я думаю, нашим коллегам предложили около миллиона”.

Что касается последнего ухода из ДПМ, Моника Бабук сказала, что в последний раз видела депутата Ангела Агаке на заседании фракции, после которого демократ Еуджению Никифорчук получил положительный результат на COVID-19.

Во вторник, 9 июня, депутат-демократ Ангел Агаке объявил, что покидает фракцию Демократической партии Молдовы и присоединяется к парламентской группе PRO Moldova. Это 15-й депутат, который покидает ДПМ. 13 депутатов присоединились к группе Pro-Moldova под руководством Андриана Канду, а другие два депутата присоединились к парламентской фракции Партии „Шор”.