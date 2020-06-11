Штефон Глигор: У политической нестабильности будут три тяжелых последствия

Политическая нестабильность грозит Молдове новой олигархизацией, повторным выстраиванием коррупционных схем и консервацией состояния неопределенности еще на три года. Так прокомментировал последние события в парламенте постоянный эксперт проекта IPN „Преодоление стереотипов о евроинтеграции через коммуникацию” Штефан Глигор.

Подводя итог публичных дебатов „Кризис в Молдове как индикатор упущенных возможностей и повод для перемен” он отметил, что „самостоятельно Молдова не справится ни с бюджетным дефицитом, ни с экономическим кризисом, поэтому должна сделать все возможное, чтобы заручится поддержкой ЕС и выполнить все взятые обязательства”.

К сожалению, происходят обратные процессы. И в отношении обязательств по реформе Высшего совета магистратуры, и в отношении нового закона о НПО. Это конфликт между целесообразностью и необходимостью ради сохранения квазиполитической монополии. Они умудрились скомпрометировать российский кредит, теперь делают то же самое с макрофинансовой помощью ЕС”, - подчеркнул Штефан Глигор.

По его словам, возможная отставка правительства Кику после распада вероятного парламентского большинства только усилит негативные политические тренды. „Если нынешний кабмин падет, а новый сформировать не получится или будет создан такой, которые не сможет соответствовать вызовам ситуации, страна погрузится в состояние неопределенности.

Это очень удобные условия для повторной олигархизации государства, и вполне вероятно, что в результате человеку, который стоит за многими депутатами, просто станет невыгодно менять парламент. В итоге досрочных парламентских выборов не будет, а состояние неопределенности сохранится еще на три года, до очередных парламентских выборов”, - утверждает Штефан Глигор.

Публичные дебаты „Кризис в Молдове как индикатор упущенных возможностей и повод для перемен” были организованы в рамках проекта „Преодоление стереотипов о евроинтеграции через коммуникацию”, который информационное агентство IPN реализует при поддержке Фонда Ханнса Зайделя.