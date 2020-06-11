Владимир Воронин: Нужно консолидироваться и понять, что наше здоровье зависит от нас самих

„Все эти годы внимание к медицинским учреждениям, к медицине, к врачам, к их зарплате, к их подготовке было на самом низком уровне. Фактически, деньги, которые были направлены на развитие медицины, были использованы неизвестно на какие цели. Все это сегодня имеет последствия”. Об этом заявил бывший президент страны Владимир Воронин в ходе передачи „Secretele Puterii” на телеканале Jurnal TV, передает IPN.

Что касается отставки правительства во главе с Ионом Кику, Владимир Воронин утверждает, что это не проблема, проблема в том, кто придет вместо этого правительства.

„Я не знаю, изменит ли кардинально ситуацию отставка правительства или отставка тех, кто возглавляет эту борьбу с пандемией. Это мы, граждане Республики Молдова должны укреплять свои усилия и понимать, что от нас зависит наше здоровье. Я не знаю, кого мы получим. Давайте не будем менять плохое на плохое, но без худа, нет добра”, - заявил лидер ПКРМ.

Бывший президент утверждает, что в нынешних условиях изменение правительства, а также тех, кто координирует меры против пандемии, является непростой вещью и требует консультации со специалистами в этой области.

„Хотеть - одно, а уметь это другое. Здесь нужен опыт. Меняем их в связи с тем, что они не предприняли соответствующих мер, что они не сделали все необходимое с этой пандемией? Нужно уточнить, в какой степени мы зависим от них, от всех этих организаторов нашей национальной медицины. Если мы уволим их и поставим других, эти другие, с завтрашнего дня, не будут нести никакой ответственности за то, что сделано сегодня, что было вчера, что может последовать завтра. Я не могу дать категорический ответ: уволим одних и поставим Нэстасе, и он сделает больше работы. Необходима более широкая консультация со специалистами, врачами, учеными-медиками”, - добавил Владимир Воронин.

Анализируя ситуацию в целом, лидер Партии коммунистов считает, что Республика Молдова должна идти на досрочные выборы: „Необходимо решить эту проблему, организовать досрочные выборы, избрать нормальный парламент, избрать порядочного президента, сформировать команду специалистов, людей, которые болеют за свою страну, а не которые приходят чтобы обогатиться. Мы все несем вину за то, что имеем сегодня в стране. Они не пришли сами, их избрали, их кто-то привел в парламент и к власти”.