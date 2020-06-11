Экономисты о том, что мешает эффективно противостоять пандемии в Молдове

Политический фактор и беспомощность министерств в период пандемии стали большим препятствием в выработке важных решений на основе диалога правительства и бизнеса. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации европейского бизнеса Молдовы Марианна Руфа в ходе публичных дебатов в IPN „Кризис в Молдове как индикатор упущенных возможностей и повод для перемен”.

„В Молдове сегодня очень многие аспекты политизируются. Министерства находятся на службе партии власти, и часто то, что обсуждается в партии, становится установками для министерства. Как следствие, когда у предложения, с которым бизнес приходит в правительство, нет политической поддержки, его очень трудно провести”, - отметила экономист.

В качестве примера она привела попытки Ассоциации европейского бизнеса Молдовы предложить изменения в Трудовой кодекс для облегчения последствий пандемии. „Мы предлагаем либерализировать рынок труда. Да, это непопулярная мера, которая дает больше полномочий работодателю, но она способна существенно снизить безработицу. Тем не менее, понимания со стороны власти по этому вопросу мы пока не нашли”, - говорит Марианна Руфа.

По ее словам, когда инициатива не соответствует интересам власть предержащих, она затягивается, даже если исходит от важных внешних партнеров. „Всемирный банк уже много времени добивается внедрения реальной цифровизации в Молдове. Если бы была политическая воля, все государственные услуги уже были бы электронными”, - отметила Марианна Руфа.

То же касается обеспечения верховенства закона. „Вы не представляете, сколько писем мы написали в Министерство юстиции, но это не дало никаких результатов. И все потому, что у ведомств нет влияния на политическую компоненту власти”, - уверена исполнительный директор Ассоциации европейского бизнеса Молдовы.

Еще одну причину недостаточности антикризисных мер правительства назвал бывший вице-премьер-министр Александр Муравский. „Искусство управления кризисом заключается в выборе приоритетов. Ты не можешь помочь всем, поэтому возникает вопрос выбора”, - говорит экономист.

„В стране заблокированы целые секторы экономики, огромная масса людей прибыла из-за границы, и лучшее решение в такой ситуации, отменить все бюрократические препоны, до минимума упростить процесс регистрации бизнеса, вплоть до заявки по электронной почте, и освободить новые предприятия от налогов. Но обеспечить людям самозанятость и источники доходов. Конечно, это риск, но не такой, который приведет к разрушению страны”, - уверен Александр Муравский.

Правда, сработает такой подход, по словам бывшего министра экономики, только если государство пойдет на компенсацию налоговых рисков за счет крупных компаний и импорта, а также начнет реальную борьбу с контрабандой, меры по повышению качества отечественной продукции и введет особые программы субсидирования для поддержки перспективных областей, например экологического сельского хозяйства.

Публичные дебаты „Кризис в Молдове как индикатор упущенных возможностей и повод для перемен” были организованы в рамках проекта „Преодоление стереотипов о евроинтеграции через коммуникацию”, который информационное агентство IPN реализует при поддержке Фонда Ханнса Зайделя.