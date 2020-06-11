Пес, которому отрезали все лапы, обрел новую семью и ждет протезирование

Люди не остались в стороне от беды. Трагедия пса по кличке Малыш потрясла весь Кишинев - некие живодеры отрезали собаке лапы, и добрые люди едва успели спасти несчастное животное. Последовал ряд операций, в том числе и в Бухаресте, и сейчас у собаки есть новый дом - его приютила администратор одного из приютов для животных по имени Юлия, сообщает телеканал ProTV.

По словам женщины, в глазах животного - огромное желание жить, и оно помогает ему восстанавливаться. Чего, увы, не восстановишь - это доверия к людям. По словам Юлии, в Бухаресте врачи, хотя и сделали для пса все возможное, охарактеризовали его как агрессивного - настолько тяжело животное переживало произошедшее с ним. Однако Юлии удалось найти общий язык с ним:

- У меня богатый опыт. Мы могли прибегнуть к усыплению, но Малыш хотел жить - это читалось в его глазах. Сейчас он успокоился, но в Бухаресте был очень нервным, врачи не могли совладать с ним, в клинике были другие животные, у каждого была своя комната, и на каждой висела табличка с именем и породой собаки. А у Малыша висела табличка "агрессивный" - он никого не подпускал к себе. Три недели врачи не могли найти к нему подход. Сейчас он не доверяет даже моему мужу и сыну, только мне, - пояснила Юлия.

Зато теперь у собаки есть коляска для передвижения, сделанная специально для собаки:

- Румынские врачи подарили нам коляску, сделанную специально для него. Он уже пытается вставать на лапы, я думаю, что вскоре он привыкнет и к протезам, - добавила женщина.

Автор: Михаил Генчу