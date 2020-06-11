Чебан: Динамика распространения COVID-19 неутешительная, расслабляться нельзя

Примэрия Кишинева не всегда согласна с решениями Чрезвычайной национальной комиссии по общественному здоровью, но вынуждена им подчиняться.

Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан. Он высказал мнение, что если бы после закрытия столичных рынков в марте был введен жесткий карантин на три недели, то сейчас ситуация, возможно, была бы не такой острой.

– Сегодня статистика неутешительная, но многие люди, тем не менее, расслабились. Также существует категория граждан, которые не верят в опасность коронавируса или думают, что их это не коснется. Но всё намного хуже, чем кажется на первый взгляд. Расслабляться нельзя. Мы в Кишиневе делаем и будем делать все от нас зависящее, чтобы препятствовать распространению COVID-19, но если нынешняя динамика заболеваемости будет сохраняться и далее, то будет очень сложно, – заявил Чебан.

Что касается возможного введения карантина в столице, генпримар отметил, что такого риска на данный момент нет, так как порог заболеваемости для Кишинева, по достижении которого необходимо объявлять карантин, составляет 8200 человек. На сегодняшний же день активных случаев заболевания коронавирусом в муниципии – около 2 тысяч. Кроме того, Чебан подчеркнул, что закрытие столицы на карантин повлекло бы за собой экономический коллапс.

Напомним, ранее Ион Чебан заверил, что муниципалитет не прекращает проводить дезинфекцию общественных мест города, и призвал кишиневцев не позволять своим детям посещать игровые площадки во дворах.

Согласно последним данным министерства здравоохранения, труда и соцзащиты, за последние 24 часа в Молдове выявлено 296 новых случаев заражения коронавирусом. Также COVID-19 спровоцировал смерть еще 4 человек.