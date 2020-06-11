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Общество
Молдавская железная дорога будет реорганизована
11.06.2020

Предприятие станет акционерным обществом. Об этом говорится в проекте нового Кодекса железнодорожного транспорта, одобренного правительством.

Проект необходим для реструктуризации данного сектора и «Железной дороги Молдовы», в целом - это предусмотрено Соглашением об ассоциации между Республикой Молдовы и Евросоюзом.

- Положения Соглашения об ассоциации предусматривают отделение деятельности по содержанию железнодорожной инфраструктуры от транспортировки товаров и пассажиров. После вступления в силу этого кодекса, будет идентифицирован администратор железнодорожной инфраструктуры, который обязан прозрачным и справедливым образом платно предоставлять доступ к инфраструктуре операторам железнодорожного транспорта, - заявил министр транспорта и инфраструктуры Сергей Райлян.

Министр утверждает, что это "позволит устранить монополию ЖДМ и открыть рынком железнодорожных перевозок в Молдове, а само госпредприятие будет реорганизовано в акционерное общество".

Премьер-министр Ион Кику отметил, что что этот проект играет важную роль на пути Молдовы к европейской интеграции.

Автор: Михаил Генчу


 
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