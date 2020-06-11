Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 11 июня 2020

Публикуем последние новости по COVID-19 на утро 11 июня 2020 года.

Дабы снова не попасть под шквал вашей критики: дескать, почему журналист "КП" нагнетает и истерит, сегодня публикуем очень близкий нам по духу комментарий авторства политика Михаила Ахремцева.

Особенно он актуален в свете вчерашнего антирекорда по заболевшим за сутки (напомню, это без малого 300 человек!).

"Коронавирус - это выдумка, но мы все наверное им заразимся и умрем, поэтому давайте срочно откроем все рестораны, кафе и рынки, но сперва закроем всех по домам, и чтобы обязательно в масках и перчатках, но потому что жарко - то лучше вовсе без них и никуда не ходить по паркам, но нужно дышать свежим воздухом, а потом хватит ходить на работу потому что карантин, но пока деньги закончились - нужно снова открывать работу, а пока закончилась гречка и жрать нечего, но подорожал имбирь и снова привезли туалетную бумагу, но заканчиваются места в больницах и болеть дома тоже всегда можно успеть и вообще во всем виновато правительство, но не виноват никто и потому давайте отменим выборы президента, но сперва организуем досрочные в парламент.

Вот вы что-то поняли? Я - нет.

Порой так хочется отключить вот это вот всё, отключить весь этот шум издаваемый околополитической тусовкой: все эти манипуляции и фальсификации, все эти звуки ртом и вдохи носом... Надавать по шее каждой политической роже, которая попробует только что-то заявить о пандемии. Надавать, а потом отключить всё это, уйти в дом и спокойно две недели провести в тишине. Всего две. Но в тотальной. В доску китайской. С перекрытыми дорогами, домами и улицами. И вырубленным совсем телевизором с заблокированными сайтами.

И чтоб тишина. И любимые фильмы... Без комментирующих идиотов. Да, без идиотов - это важно".

Динамика по зараженным с начала эпидемии.

Ну, а на 6.30 утра 11 июня ситуация в Молдове такая:

10321 (+296) - заражены

1287 (+31) - из них медработники "Тройка лидеров": 135 - Кишинёв, 25 - Бельцы, 15 - Кагул

1587 - проведено тестов

371 - умерли

308 (+28) - в тяжелом состоянии

20 - в критическом (на ИВЛ)

680 - состояние средней тяжести

38551 - под наблюдением.

5930 - вылечились.

ЛИДИЯ ТКАЧ