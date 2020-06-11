Добро нужно самим.

Продлен запрет на экспорт из Молдовы некоторых категорий товаров, в частности, медицинских масок, перчаток и дезинфицирующих средств. Он останется в силе как минимум до 30 июня. Это решение было принято в ходе очередного заседания кабинета министров.

- Решением кабмина от 10 апреля и от 13 мая сроки ограничений на экспорт этих товаров продлили до 15 июня 2020-го. Учитывая, что COVID-19 продолжает распространяться по территории Молдовы, а число подтвержденных случаев сохраняется, предлагается продлить эти меры до истечения периода чрезвычайного положения в области здравоохранения, то есть до 30 июня включительно, - пояснил вице-премьер Сергей Пушкуца, слова которого приводит Sputnik.

К концу месяца правительство решит, стоит ли продлевать запрет, или можно будет снять его.

Автор: Михаил Генчу