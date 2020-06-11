В салоне авто Михаила Ефремова во время ДТП, оказалась актриса из Кишинева

После аварии Михаил Ефремов находился в квартире, которую снимает Дарья Белоусова.

В выпуске шоу «Прямой эфир» Андрей Малахов раскрыл подробности смертельного ДТП, устроенного Михаилом Ефремовым. По заявлению ведущего, слова которого подтверждают очевидцы аварии, 56-летний актер находился в машине не один. Как утверждает Малахов, рядом с Ефремовым в салоне авто сидела Дарья Белоусова — бывшая жена брата актрисы Чулпан Хаматовой.

По словам очевидцев, Белоусова быстро исчезла с места аварии. 36-летняя актриса отказалась общаться с журналистами и бросила трубку после вопроса о том, находилась ли она в автомобиле с Ефремовым на момент аварии.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, получив серьезные травмы, впоследствии скончался в больнице. После дорожно-транспортного происшествия и до отъезда на допрос Михаил Ефремов находился в квартире, которую снимает Белоусова.

Что известно о Дарье Белоусовой?

Дарья Белоусова родилась 29 августа 1983 года в Кишиневе, но через несколько месяцев ее семья переехала в Москву. Отец девочки более 20 лет служил в театре «Ленком», а мать работала хореографом.

На экранах Белоусова впервые появилась, когда ей было 7 лет. Дарья участвовала в создании экранизации произведения Александра Сергеевича Пушкина «Повести Белкина. Гробовщик». После окончания школы девушка подала документы в несколько учебных заведений, но приняли ее только в Щепкинское училище.

В 2002 году начинающая актриса снялась в мини-сериале «Виллисы», который иногда демонстрируется по телевидению также под названием «Невесты».

В 2004 году после получения диплома Дарья Белоусова была принята в труппу столичного театра «Современник». Ее первой ролью стала Прюданс в постановке «Подлинная история М. Готье по прозвищу „Дама с камелиями“» по роману Александра Дюма-сына.

Актриса Дарья Белоусова в роли Бэтти в сцене из спектакля «Нэнси» в театре «Современник» в Москве.

Вместе с Михаилом Ефремовым она играла в спектакле «Амстердам», а также была задействована в других спектаклях театра, среди которых «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина, «Горе от ума» по пьесе Александра Грибоедова, «Крутой маршрут» по роману Евгении Гинзбург, «С наступающим...» по пьесе Родиона Овчинникова, «Сережа» по рассказам Антона Чехова, «Уроки сердца» по пьесам Ирины Васьковской, «Три сестры» по пьесе Антона Чехова, «Три товарища» по роману Эриха Марии Ремарка и т. д.

Дарья Белоусова также много снимается в кино. Она снялась в нескольких полнометражных картинах, наиболее заметными из которых стали приключенческий фильм «В плену времени» (2006) и драма Андрея Кончаловского «Глянец» (2007). Известность к Белоусовой пришла в 2008 году после съемок в экранизации произведения Ивана Тургенева «Отцы и дети». Также она сыграла одну из главных ролей в сериале «Сладкая жизнь» (2014-2016).

Среди других ее работ криминальный триллер «Частный детектив» (2004), мелодрама «Чемпион» (2008) и боевик «Хозяйка тайги» (2009). В 2017 году Белоусова снялась в криминальном детективе «Исчезнувшая», а в 2019 году — в психологическом триллере «Ad Libitum» режиссера Полины Ольденбург.

Актриса много участвует в гастрольных турах театра, в проекте «Неформат», а также в «Пионерских чтениях» журнала «Русский пионер».

Белоусова не замужем. В первые дни работы в театре «Современник» она познакомилась с Шамилем Хаматовым, младшим братом Чулпан Хаматовой. Сначала молодых людей связывала дружба, которая впоследствии переросла в романтические отношения. В 2010 году Хаматов и Белоусова официально зарегистрировали брак. После восьми лет брака супруги приняли решение о разводе. Детей у них не было.

Дарья не афиширует свою личную жизнь, практически не дает интервью и не участвует в светских тусовках. Ее страницы в соцсетях закрыты.

ЛИДИЯ ТКАЧ