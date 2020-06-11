Румыния, признав Россию врагом, поставила Молдову перед выбором - с кем вы? С нами или с русскими?

Российский политолог Андрей Кортунов отметил, что что Бухарест планирует возглавить антироссийскую коалицию на юго-востоке Европы и Балканах.

Политолог, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов высказался о решении румынских властей признать Российскую Федерацию враждебным государством.

В интервью информационному изданию "Взгляд" Кортунов объяснил, почему Румыния признала Россию "врагом", а также рассказал о польском пути для Балкан, который был избран этой страной. Он заметил, что на данный момент Бухарест планирует возглавить антироссийскую коалицию на юго-востоке Европы и Балканах.

Ранее власти Румынии опубликовали новую стратегию национальной обороны страны. В документе, который уже был принят высшим советом обороны, Россия указывается, как враждебное государство, угрожающее безопасности региона. Акт может вступить в силу после того, как будет одобрен парламентом страны.

Кортунов заявил, что подобные заявления, прозвучавшие из Бухареста, могут свидетельствовать о том, что Румыния пытается реализовать польский путь для Балкан. Страна, признав Россию «врагом», по примеру Польши готовится возглавить антироссийскую коалицию в регионе.

Кроме того, политолог обратил внимание и на другой фактор, из-за которого Румыния пошла на такие шаги. Он отметил, что страна является членом НАТО и видит в Российской Федерации некий объект стратегического вызова. Следует заметить, что Москва и Бухарест всегда расходились во мнении по вопросам будущего Молдавии и различным геополитическим проблемам в черноморском регионе.

"Я бы сравнил в данном случае Румынию с Польшей, которая претендует на роль главы коалиции критически настроенных по отношению к России стран Западной Европы. Румыния выполняет ту же самую функцию на юго-востоке Европы и в Балканском регионе. Поэтому, к сожалению, наши отношения с Бухарестом остаются сложными", – объяснил Кортунов.

Политолог также заметил, что подобные заявления властей Румынии крайне негативно отразятся на ситуации в Молдове, которая пытается сохранить политические баланс между Россией и странами Запада.

- Подобные заявления Бухареста ставят Молдавию перед выбором: "С кем вы? С нами или с русскими?". Учитывая историю и политическое состояние страны, Кишиневу сделать такой выбор не очень просто. Это, в свою очередь, повлечет за собой проблемы для Приднестровья, – резюмировал политолог.

Ранее член Совета Федерации Федерального собрания, сенатор Алексей Пушков высказался о заявлении официальных лиц Румынии, что Россия является «государством-агрессором». Он заметил, что подобные обвинения вызваны тем, что Бухарест вторит политическому курсу США....