Плюс один адвокат - Плахотнюк нанял еще одного дорогого юриста

Новый адвокат попросил время на ознакомление с деталями дела подзащитного.

Как мы писали вчера, в четвертый раз было отложено заседание Апелляционной палаты Кишинева, на котором планировалось рассмотрение апелляции адвокатов Влада Плахотнюка по поводу изменения меры пресечения в виде ареста.

Владимир Плахотнюк нанял в качестве адвоката Георгия Аворника. В связи с тем, что в команде защиты появился новый юрист, была выдвинута просьба о переносе заседания – Аворнику требуется время на ознакомление с с материалами уголовного дела, возбужденного ПБОПОД.

Ранее Георгий Аворник работал в Высшем совете магистратуры, он считается одним из ведущих юристов Молдовы.

Также он входит в состав инициативной группы по конституционной реформе, которую инициировал глава государства Игорь Додон - он возмущен тем, что последние 10 лет Конституционный суд позволил себе вынести несколько неоднозначных решений.

Напомним, что ранее Кишиневский суд сектора Чеканы принял запрос прокуроров ПБОПОД о применении в отношении Плахотнюка меры пресечения в виде ареста на 30 дней, в отсутствие подозреваемого.

Это решение тут же было обжаловано адвокатами обвиняемого в инстанции второго уровня.

Пока не будет принято окончательное решение, ПБОПОД не может объявить Плахотнюка в международный розыск.

Беглый олигарх Владимир Плахотнюк был объявлен в международный розыск по запросу прокуроров, которые расследуют другие уголовные дела, в которых он подозревается.

На данный момент известно, что экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк скрывается на территории Соединенных Штатов в Майами.

Автор: Михаил Генчу