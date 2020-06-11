С 30 июня все должно поменяться

Премьер сделал важные заявления. Страна должна избежать экономического и бюджетного коллапса. Так как граждане не могут остаться без средств к существованию, власти приняли решение возобновить экономическую деятельность по всей республике до 30 июня.

Об этом стало известно из публикации премьер-министра Иона Кику на своей личной странице в соцсети Facebook.

- Если бы некоторые безответственные политики, основываясь исключительно на геополитических причинах, не заблокировали российский кредит в 4,2 миллиарда леев, тогда власти нашли бы возможность сохранить карантин еще на какой-то период времени, ведь эти деньги позволили бы профинансировать дополнительные меры поддержки населения и бизнеса, - пояснил премьер.

Ион Кику подчеркнул, что до сих пор власти Молдовы соблюдали се рекомендации и предписания Всемирной организации здравоохранения. Благодаря предпринятым мерам, в нашей стране один из самых низких показателей смертности в Европе, а по количеству случаев заболевания на 1 миллион населения мы находимся на 20 месте из 48 стран Европы.

– Со дня появления первого случая COVID-19 в нашей стране от осложнений, вызванных этим заболеванием, в среднем в день умирали по 4 человека. У более чем 90% из них были другие тяжелые болезни. Эта цифра составляет примерно 3% от общего количества ежедневных смертей. В этот период в десятки раз больше граждан скончались от сердечно-сосудистых или других тяжелых заболеваний (в среднем порядка 110 смертей ежедневно).

То, что места в больницах заняты практически исключительно зараженными этим вирусом, ограничивает возможности лечения других болезней, которые уносят гораздо больше жизней, – отметил премьер-министр.

Ион Кику обратился к гражданам с призывом соблюдать все санитарно-эпидемиологические предписания и принимать все меры для обеспечения собственной безопасности.

– Ваше государство делает всё, что может, имея ограниченные возможности, но без вклада и осознания каждого из нас преодолеть эту ситуацию сложно. Давайте еще раз преклонимся перед нашими врачами. Их борьба за наши жизни продолжается, – подытожил Ион Кику.

Автор: Михаил Генчу