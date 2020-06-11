Теперь ясно, почему Плахотнюк срочно скупает депутатов

Беглому олигарху предстоит судебное разбирательство в США. Об этом стало известно из заявления депутата ПСРМ Богдана Цырди, опубликованного в его официальном телеграм-канале.

- Завтра в США состоится суд по иску Плахотнюка против Госдепа и Майка Помпео. Поэтому Плахотнюк так спешит и истерит с покупкой депутатов. Он же блокирует в Апелляционной Палате окончательное решение по его аресту, суд уже 3 раза перенесли!

Кстати, сегодня будет заседание Апелляционной Палаты Кишинева. Если останется в силе решение суда по заочному аресту Плахотнюка, то скорее всего завтра он тоже проиграет суд в США и не сможет заявлять о политическом уголовном деле, - прокомментировал Богдан Цырдя массовые перебежки депутатов по партиям Парламента РМ.

Ранее «Блокнот Молдовы» писал о том, что вчера в четвертый раз было отложено заседание Апелляционной палаты Кишинева, на котором планировалось рассмотрение апелляции адвокатов Влада Плахотнюка по поводу изменения меры пресечения в виде ареста.

Автор: Михаил Генчу