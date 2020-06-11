Партия “ШОР” предлагает законодательно обязать президента приостанавливать деятельность в предвыборной кампании

Партия “ШОР” требует обеспечения равных условий для всех кандидатов на пост главы государства. Депутаты формирования объявили в четверг 11 июня о регистрации проекта поправок к Кодексу о выборах. Проект предполагает, что президент наряду с другими чиновниками и местными избранниками должен приостановить деятельность на занимаемом посту на время предвыборной кампании.

По словам депутатов Партии “ШОР”, избирательное законодательство Молдовы, и в частности Кодекс о выборах, содержит ряд пробелов, недостатков и несоответствий. Один из них состоит в том, что закон не обязывает президента приостановить деятельность на занимаемом посту после регистрации в предвыборной гонке. Как отметила на брифинге секретарь фракции Партии “ШОР” Марина Таубер, это поставит предвыборных конкурентов в неравные условия.

“Мы понимаем, что до сих пор в этом не было необходимости, поскольку главу государства избирал парламент. Но теперь, когда действующий президент также планирует принять участие в выборах главы государства, и при этом не будет обязан приостановить свою деятельность, это поставит предвыборных конкурентов в неравные условия и будет напрямую ему благоприятствовать”, – заявила депутат.

Она отметила, что использование административного ресурса остается в Молдове одним из основных нарушений в предвыборных кампания, и это подтвержают отчеты наблюдателей. Поэтому депутаты Партии “ШОР” предлагают дополнить 13-ю статью Кодекса о выборах новым пунктом – о том, что среди кандидатов, которые обязаны приостановить деятельность в занимаемой должности, должен быть президент.

“Это положение не направлено против действующего президента. Но надо признать, что вопреки Кодексу о выборах, который не позволяет ему быть членом какой-либо партии, Игорь Додон в течение всего срока исправно исполнял эту роль, открыто объявив себя неформальным лидером политформирования. Более того, один из депутатов от этой партии даже предлагал снять запрет. Хотя Конституция обязывает президента быть гарантом и посредником между обществом и государственной властью”, – подчеркнула Марина Таубер.

Депутат также добавила, что президент, если не приостановит деятельность, неизбежно будет использовать бюджетные ресурсы в предвыборной кампании.

“Судя по тому, как ведет себя нынешний президент, запрет для него должен вступать в силу не за 30 дней до выборов, а как минимум за год, поскольку весь административный ресурс администрации президента и всего государства уже мобилизован на организацию его избирательной кампании”, – отметила Таубер.

Фракция Партии “ШОР” объявила, что зарегистрирует законодательную инициативу сегодня же. Депутаты призвали коллег поддержать законопроект.

Кристина Пендя