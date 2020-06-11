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Политика
ПДЕ: «Правительство Кику нужно заменить правительство, которое реализует повестку дня по возвращению к нормальной жизни РМ»
11.06.2020

Представители Политического движения за Единство (ПДЕ) выступили сегодня с заявлением о политическом кризисе в Республике Молдова, сообщает ТРИБУНА.

«Уже искусственное парламентское большинство в одном шаге от того, чтобы официально стать меньшинством. В этом контексте, нужно отметить, что если бы в ходе выборов, состоявшихся 15 марта в округе № 38 Хынчешь, остался единственный проевропейский кандидат – то, о чем постоянно настаивало Политическое движение за ЕДИНСТВО (ПДЕ) до последнего дня кампании, сегодня правительство Кику уже было бы меньшинством и было бы уволено. Досрочные президентские выборы, а также парламентские выборы не могут и не должны быть организованы Додоновским режимом, поскольку это отменит их свободный и демократический характер», говорится в сообщении ПДЕ.

Таким образом, Движение сообщает: «Кроме этого, лишение Додона и ПСРМ парламентского большинства и правительства деморализует и обескуражит и их, и их избирателей, предоставив возможность перезапуска и мобилизации правого, правоцентристского и левоцентристского электората. Ведь, в предкампании, например, в нынешней, формируется настроение избирателей, складываются электоральные тенденции, которые приводят к мотивации и мобилизации электората во время кампании и в день выборов. Поэтому мы находимся в разгаре политического кризиса, и любой дополнительный день для токсичного большинства Додона и его правительства – это на один день меньше для Молдовы и для поощрения демократического электората».

Поэтому, ПДЕ говорит об отставке нынешнего правительства. «Повторяем, что правительство Кику должно быть отправлено в отставку немедленно  и заменено на правительство, которое  реализует повестку дня по возвращению к нормальной жизни РМ, в том числе по предложениям ПДЕ, открыто заявленных 27 мая этого года», говорится в том же заявлении Движения.

Михаела Коноваль


 
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