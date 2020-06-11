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Общество
Закон не для всех. Заражённый COVID-19 депутат-социалист участвовал в публичном мероприятии
11.06.2020

Депутат-социалист, у которого ранее подтвердился COVID-19, Владимир Миздренко, вчера, 10 июня, принял участие в церемонии, посвященной 28-летию со дня образования Пограничной полиции.

Фотографии с Миздренко, участвующим в данном мероприятии, были размещены на странице Пограничной полиции в Facebook, сообщает deschide.md

«Благодарность и слова похвалы за особые заслуги прозвучали сегодня в региональном управлении NORD, в присутствии руководства управления, руководства Инспектората полиции Рышкан, а также члена парламента Молдовы Миздренко Владимира», - говорится в подписи к опубликованным фото.

Напомним, что 25 мая социалист Владимир Миздренко получил положительный результат на COVID-19. Следует отметить, что, даже пройдя курс лечения и после того, как пациент дважды получает отрицательный результат теста, он обязан оставаться изолированным в течение 14 дней.


 
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