Обнародована зарплата депутатов

|
|
...
|
Экономика
В законодательном органе республики работает 101 депутат.
Все избранники народа обходятся гражданам в серьезную сумму – зарплата, компенсации за консультации, аренда жилья, пособие на транспортные расходы оплачиваются из государственного бюджета.
По запросу журналистов Секретариат парламента предоставил информацию о том, во сколько обходится ежемесячное содержание одного депутата, включая его дополнительные расходы.
Ежемесячный оклад – более 18 000 леев.
Ежемесячная компенсация за выполнение служебных обязанностей – до 13 000 леев. За май 2010 года такую компенсацию получили 93 депутата.
Транспортные расходы – 6 500 леев. За прошлый месяц такие выплаты получили 87 депутата.
Аренда жилья – от 3 000 леев до 7 000 леев. Пособие выплачивается 12 депутатам, проживающим за пределами Кишинева.
Автор: Михаил Генчу
Рекомендуем
Обсуждение новости
|