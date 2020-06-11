Обнародована зарплата депутатов

В законодательном органе республики работает 101 депутат.

Все избранники народа обходятся гражданам в серьезную сумму – зарплата, компенсации за консультации, аренда жилья, пособие на транспортные расходы оплачиваются из государственного бюджета.

По запросу журналистов Секретариат парламента предоставил информацию о том, во сколько обходится ежемесячное содержание одного депутата, включая его дополнительные расходы.

Ежемесячный оклад – более 18 000 леев.

Ежемесячная компенсация за выполнение служебных обязанностей – до 13 000 леев. За май 2010 года такую компенсацию получили 93 депутата.

Транспортные расходы – 6 500 леев. За прошлый месяц такие выплаты получили 87 депутата.

Аренда жилья – от 3 000 леев до 7 000 леев. Пособие выплачивается 12 депутатам, проживающим за пределами Кишинева.

Автор: Михаил Генчу