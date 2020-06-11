В Молдове может появиться уголовное наказание за расизм, фашизм, ксенофобию и отрицание Холокоста

Проект закона разработан совместно с Еврейской общиной Молдовы. Об этом стало известно из публикации депутата ПСРМ Никиты Цуркана на его личной странице в соцсети Facebook.

Законопроект, который внесет дополнения и изменения к закону от 18 апреля 2002 года, предусматривает предусматривает наказание, в том числе уголовное за преступления, которые нарушают права граждан и пропагандируют тоталитарные идеологии, такие как фашизм, расизм или ксенофобия, а также отрицание Холокоста.

- Я считаю, что этот проект обеспечит создание единой законодательной базы для осуждения за преступления, которые, будучи мотивированы ненавистью, представляют высокую степень социальной опасности. Таким образом, цель этого законопроекта состоит в том, чтобы информировать и формировать общество с целью ликвидации любой формы дискриминации, расследовать и пресекать акты дискриминации, способствуя тем самым созданию атмосферы доверия, уважения и солидарности, определяющей демократическое общество.

В случае Республики Молдова подобные преступления до сих пор не имели четкого выражения в Уголовном кодексе, поэтому считаю необходимым внести изменения в уголовное законодательство.

Надеюсь, что этот законопроект станет эффективным ответом на уголовное законодательство в отношении преступлений на почве ненависти и будет иметь практические последствия.

Проект устанавливает четкие, конкретные и доступные нормы, четко определяя основные понятия, что повысит шансы того, что правоохранительные органы не столкнутся с трудностями при внедрении новых норм. Кроме того, наличие эффективного закона создаст основу для выявления случаев дискриминации и нетерпимости, так что предлагаемый проект станет мощным катализатором изменения отношений в обществе, - отмечает депутат ПСРМ Никита Цуркан.

Такой закон уже принят в большинстве государств Евросоюза – в Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Польше, и т. д.

В этих странах уже давно установили уголовную ответственность за поддержку и пропаганду нацистской идеологии, подстрекательство к нетерпимости, дискриминации, отрицание или оправдание публично преступлений, совершенных нацистским тоталитарным режимом, и т. д, подчеркивается в публикации Никиты Цуркана.

Автор: Михаил Генчу