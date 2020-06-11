Как в Молдове собираются «валить» правительство Кику

Даже если у оппозиции найдется 51 голос, это еще ничего не значит. В четверг и в пятницу в Молдове пройдут заседания парламента. Среди всего прочего, там может быть рассмотрен в окончательном чтении злополучный закон об НПО и, опять же, может быть выражен вотум недоверия правительству Иона Кику.

Но если на вотум недоверия у оппозиции голосов хватает, то на выдвижение другой кандидатуры – нет (у пока еще правящей коалиции 51 голос). Кстати, о кандидатурах. Говорят, что оппозиция, скорее всего, выдвинет на этот пост лидера «ДА» Андрея Нэстасе – если найдет недостающие голоса.

В нынешних условиях, впрочем, быть премьер-министром – это почти расстрельная должность. Так, например, ситуацию с коронавирусом в Молдове врачи на первой линии называют емким словом - "ж..а". Что, в общем, понятно и дилетанту, хоть немного следящему за происходящим в стране и за статистикой ковида. В этих условиях премьерство Нэстасе превращается в политическое самоубийство.

Но может до «самоубийства» не дойдет – возможно, «контрольный выстрел» сделают другие. Так, например, президент Игорь Додон рассказал, что будет, если у оппозиции наберется 51 голос. Если коротко – ничего.

По его словам, даже в случае временного отстранения действующего президента для подписания указа о назначении нового кабинета министров это право будет принадлежать председателю парламента Зинаиде Гречаной.

То есть, даже если парламентское большинство останется без 51 голоса в парламенте, правительство Кику не уйдет в отставку и будет продолжать работать до президентских выборов.

Впрочем, Игорь Додон допускает сценарий, согласно которому оппозиция получит 51−52 мандата и свергнет исполнительную власть.

- Но они не могут назначить другое правительство, потому что другой кандидат в премьер-министры выдвигается президентом страны. Я могу предложить Кику еще 2−3 раза, и никто не сможет заставить меня утвердить другого кандидата на должность премьер-министра, — заявил Додон.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ