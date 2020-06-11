На Молдову движется шторм – нас ждут гроза, град и шквалистый ветер

К желтому коду метеоопасности из-за жары добавился еще один.

Сегодня, 11 июня, синоптики объявили новый желтый код метеоопасности, на этот раз в связи с неустойчивым характером погоды. Предупреждение будет действовать до 23:00 и затрагивает всю территорию республики.

- Сегодня 11.06.2020, в период 13-23ч. ожидаются кратковременными дожди с грозами, местами с градом и усилением шквалистого ветра до 15-20 м/с, - указано на сайте метеослужбы.

Гражданам рекомендуется соблюдать меры безопасности, в том числе, не находиться и не ставить автомобили под деревьями и линиями электропередач.