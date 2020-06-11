С перебежками по парламентским партиям покончено

Текст декларации с трибуны зачитал депутат ДПМ Александр Жиздан.

- Депутаты осуждают политический туризм. Эти действия, основанные на коррупции, усугубляют политическую коррупцию. Управление из-за рубежа политическим туризмом — это угроза национальной безопасности. Пытаются искусственно изменить расклад сил в парламенте и установить правление в интересах узкой группы лиц. Желания людей топчут ногами.

Это попытка узурпации власти, группой, которая делает вид, что представляет избирателей, а на самом деле предает их интересы. Мы осуждаем коррупцию и никогда не будем голосовать за правительство, в котором будут политические перебежчики, - зачитал Александр Жиздан.

Любопытно, что пПоддержали декларацию даже оппозиционеры. К примеру, глава фракции ПДС в Парламенте Игорь Гроссу прокомментировал документ, заявив, что «политический туризм разрушает не просто партии, но и надежду людей, которые голосуют».

Глава группы «Pro Moldova» Андриан Канду также подписался под декларацией, внимательно изучив список тех, кто оставил свою подпись до него. И, естественно, не забыл упрекнуть других коллег по Парламенту в том, что они ушли из ПКРМ в свое время.

При этом, отметил, что иногда депутаты покидают политформирования из-за руководства или даже «чтоб не предавать интересы избирателей». Видимо, в оправдание своего коллеги Серджиу Сырбу, который за всю свою политическую карьеру побывал почти во всех партиях Парламента.

- Нам не только Конституцию надо изменить, но и менталитет, и мораль. Кто сегодня нам преподает урок? – вопрошал Андриан Канду.

На что глава парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ ответил, что «речь идет не о политическом пути Дмитрия Дьякова, а о тех, кто пытается всеми способами защитить интересы узкой группы лиц, касающиеся Аэропорта и прочего».

Декларация, предложенная депутатом Демпартии была принята почти единогласно.

Автор: Михаил Генчу